EDUCAÇÃO Brasileira Débora Garofalo é eleita professora mais influente do mundo Trajetória docente que extrapola o cotidiano escolar foi reconhecida

A Varkey Foundation, fundação internacional dedicada à valorização de professores, reconheceu a educadora brasileira Débora Garofalo como a professora mais influente do mundo.

Em uma cerimônia realizada na segunda-feira (2) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que antecedeu a entrega do Global Teacher Prize, a professora recebeu o prêmio Global Teacher Influencer of the Year, um reconhecimento por sua trajetória docente que extrapola o cotidiano escolar.

“Ainda estou bastante emocionada por aqui”, disse ela nesta terça-feira (3) à reportagem da Agência Brasil.

“Receber o prêmio Global Teacher Influencer foi uma emoção impossível de descrever. Me senti profundamente honrada, não só como professora, mas como representante da nossa educação brasileira”, acrescentou.

Débora Garofalo foi a primeira pessoa a receber este prêmio, que foi lançado neste ano para reconhecer um professor que utiliza de sua influência e de suas redes sociais para promover a educação além da sala de aula.

Professora Débora Garofalo ganha prêmio de professora mais influente do mundo em Dubai. | Foto: Débora Garofalo/Arquivo pessoal

A professora considera que o prêmio mostra a força da educação brasileira e "sua potência de inovar com poucos recursos e muita vontade de mudar as realidades".

“Esse reconhecimento mostra que o trabalho que nasce da periferia, dentro da escola pública, com criatividade, humanidade e compromisso social, pode ganhar o mundo".

"Esse prêmio não é só meu. Ele pertence aos meus estudantes, à comunidade onde ele nasceu e a professores e professoras de todo o país que todos os dias transformam a dificuldade em aprendizagem".

Em 2019, ela já havia se tornado a primeira mulher brasileira e primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o "Nobel da educação".

A sua indicação ao prêmio foi resultado de um projeto de ensino de robótica com sucata para estudantes de escola pública que era desenvolvido na periferia de São Paulo. Neste projeto, jovens de 6 a 14 anos aprendem sobre montagem de motor, circuitos e programação para desenvolverem seus protótipos.

Para ela, o reconhecimento internacional desse trabalho dá uma resposta clara ao Brasil de que é preciso sempre investir na educação.

“O Brasil tem talentos incríveis dentro da sala de aula, e eu espero que, com esse reconhecimento, a gente possa inspirar mais investimentos, mais valorização e mais esperança no poder transformador da educação”.

