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desaparecimento Brasileira desaparece após sair de casa em Lyon, na França; familiares e amigos fazem mobilização Engenheira, de 34 anos, foi vista pela última vez na tarde de quinta-feira (23) após sair de casa levando apenas seu chinelo e chaves

Uma brasileira de 34 anos está desaparecida desde a tarde de quinta-feira (23) em Lyon, na França. A engenheira Gabriele da Silva Monteiro, natural de Brasília, não foi mais localizada após sair de casa levando apenas seu chinelo e chaves.

Segundo a advogada Lívia Possi, amiga de Gabriele que está à frente das buscas, Florian Poutot, marido da engenheira, encontrou o apartamento com a porta fechada, mas destrancada.

Gabriele da Silva Monteiro está desaparecida desde quinta-feira (23) | Foto: Cortesia

No local foram localizados o celular, documentos, cartões bancários e a mala que ela preparava para uma viagem marcada para o dia seguinte. A última mensagem enviada por Gabriele perguntava como havia sido o dia do parceiro.

O dépôt de plainte, equivalente francês do boletim de ocorrência, foi formalizado na prórpia quinta-feira na unidade policial do bairro.

A polícia francesa ainda não deu retorno quanto à análise das câmeras do local do desaparecimento, o que, para Lívia, contribui diretamente na eficácia das buscas.

"Não sabemos se ela saiu sozinha ou acompanhada, que roupas vestia, qual seu estado ou para que direção ela foi", afirmou em entrevista à Folha de Pernambuco.



Familiares da engenheira, incluindo o irmão que mora em Portugal e a mãe, já se deslocaram para a França para acompanhar as buscas de perto.

A comunidade brasileira em Lyon também se mobiliza, com voluntários divulgando o caso com panfletos e cartazes, e ajudando nas tentativas de localização.

Com apoio de uma associação local que se solidarizou com o caso, cães farejadores foram utilizados para direcionar novas buscas e conseguiram rastrear Gabriele num raio de 3 quilometros.



O caso foi comunicado ao Consulado-Geral doBrasil em Marselha, que informou estar à disposição para prestar assistência consular à família. O cônsul honorário do Brasil em Lyon Sr. Olivier Costa chegou a telefonar para Florian em forma de solidariedade.



O Itamaraty, por sua vez, afirmou que não pode detalhar eventuais medidas em andamento, mas acompanha a situação por meio da representação diplomática.

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