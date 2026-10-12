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INTERNACIONAL Brasileira é presa na Indonésia por transportar cocaína no xampu A mulher, de 36 anos, foi presa pela polícia pouco depois de desembarcar em Bali, vinda do Brasil, na última terça-feira

Uma brasileira detida na Indonésia com cerca de quatro quilos de cocaína líquida escondidos, entre outros locais, em frascos de xampu, corre o risco de ser condenada à prisão perpétua, anunciaram nesta segunda-feira (12) as autoridades da ilha turística de Bali.

A mulher, de 36 anos, foi presa pela polícia pouco depois de desembarcar em Bali, vinda do Brasil, na última terça-feira.

Ao revistarem sua bagagem, agentes da alfândega encontraram mais de 3,6 quilos de cocaína líquida em sete frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal.

Segundo a polícia, trata-se de uma das maiores apreensões de cocaína líquida já realizadas em Bali.

A mulher declarou aos investigadores que um brasileiro havia lhe pedido para entregar a droga a alguém em Bali em troca de 50 mil dólares (cerca de R$ 249 mil).

Se for considerada culpada, ela corre o risco de ser condenada à prisão perpétua.

"Estamos decididos a garantir que não haja espaço para o tráfico de drogas ilícitas na região de Bali", declarou à AFP o porta-voz da polícia, Ariasandy.

A Indonésia possui uma das legislações antidrogas mais rigorosas do mundo, que prevê inclusive a pena de morte.

No entanto, o país — onde centenas de supostos traficantes, incluindo dezenas de estrangeiros, aguardam no corredor da morte — mantém uma moratória sobre as execuções há vários anos.

A pena capital foi aplicada pela última vez em 2016, quando um indonésio e três nigerianos, condenados por crimes relacionados a drogas, foram executados.

Em julho, um piloto da companhia aérea Malaysia Airlines foi detido por tentar transportar em sua mala mais de 70.000 comprimidos de ecstasy e por ter pilotado sob a influência de metanfetaminas, MDMA e cocaína.

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