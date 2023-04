Brasileira morre após cair de sexto andar de prédio em Buenos Aires; empresário é detido

A- A+

A brasileira Emmily Rodrigues Santos, de 26 anos, morreu em Buenos Aires, capital da Argentina, após cair do sexto andar de um prédio localizado no bairro Retiro, de classe alta. Um empresário, identificado como Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, foi preso.

Valiente, do ramo do agronegócio, estava no apartamento com Emmily e uma outra mulher - o local fica a poucos metros da Embaixada Brasileira na cidade portenha. O corpo da brasileira foi encontrado no chão sem roupa. O caso ocorreu na quinta-feira (30).

O jornal argentino Clarín informou que Francisco foi imputado por homicídio. Testemunhas relataram ao periódico que o porteiro do edifício escutou gritos no apartamento pouco antes da queda de Emmily. Bombeiros ainda tentaram salvá-la, mas a morte da brasileira foi constatada no hospital.

Fontes policiais relataram que os agentes foram ao local após um chamado que denunciou que "havia uma pessoa alterada no sexto andar". No entanto, logo perceberam o corpo da vítima no chão.

A outra mulher que estava com Francisco Valiente no apartamento também é brasileira, e foi identificada como Juliana Magalhães Mourão, de 37 anos, que foi ouvida pelas autoridades na condição de testemunha.

Em depoimento à polícia, o empresário disse que foi Emmily quem se jogou do prédio. "Começou a correr como louca por todo o apartamento, não conseguíamos agarrá-la. Tentou se jogar por uma janela e bateu em uma porta, até que viu outra aberta e se jogou", declarou Valiente.

O jornal argentino La Nación cita que Juliana era amiga do argentino e da vítima. Em depoimento, ela disse que houve uma discussão entre Sáenz Valiente e Emmily. A polícia argentina segue investigando o caso.

