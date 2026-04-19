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procedimentos Brasileira morre após fazer cirurgias plásticas na Bolívia Ela dizia, nas redes sociais, que fazer as cirurgias era "a realização de sonho"

Uma brasileira de 36 anos, residente da cidade de Itaituba, no Pará, morreu depois de realizar cirurgias plásticas na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no início do mês. As informações são do portal g1, que conversou com a irmã da vítima.



Krisley Poliana viajou para a Bolívia ainda no final de março com o objetivo de realizar três procedimentos médicos: abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de próteses de silicone.



Nas redes sociais, onde se apresentava como cozinheira e garimpeira, ela dizia que fazer as cirurgias era "a realização de sonho", e costumava compartilhar os avanços da conquista, como o deslocamento até o país vizinho e consultas médicas pré-operatórias já na Bolívia.





Foi por lá também que ela divulgou ter realizado a primeira cirurgia, de mastopexia com prótese de silicone.



A brasileira chegou a ser internada em razão dos problemas de saúde que apareceram após os procedimentos.



Ao g1, os parentes alegaram que a unidade de saúde que tratou Krisley apontava que a paraense estava com infecção urinária, e que os problemas não tinham relação com a cirurgia. A família acredita que houve negligência médica.

"As unidades de saúde afirmaram que o quadro dela não teria relação com os procedimentos estéticos, atribuíram o caso a uma infecção urinária. Mas não tem nada a ver, isso foi negligência médica mesmo", disse uma das irmãs da brasileira.

O Estadão procurou o Itamaraty, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto e será atualizado em caso de retorno.

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