ATAQUE Brasileira morre após ser atacada na rua por homem desconhecido em Buenos Aires, diz família Filha de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva disse que ela foi agredida na última quarta-feira, 5, e morreu no dia seguinte; Itamaraty diz que acompanha o caso

A brasileira Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva, de 69 anos, morreu após ser atacada em uma rua de Buenos Aires, capital da Argentina, na última quarta-feira, 5, segundo relato de sua família.

Ela estava no país para visitar a filha, Carolina Bizinoto, que está no último semestre de Medicina na Universidade de Buenos Aires.

De acordo com uma publicação feita por Carolina no Instagram, Maria Vilma foi agredida por um homem desconhecido. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Procurado pelo Estadão, o Ministério de Justiça e Segurança da Cidade de Buenos Aires não respondeu.

A jovem abriu uma vaquinha na segunda-feira, 10, para conseguir arcar com os custos do translado do corpo da mãe para Goiás, onde a família mora, mas já encerrou a arrecadação nesta terça-feira, 11, após alcançar o valor necessário.

No entanto, Carolina disse que, além de caro, o processo é extremamente burocrático. Ela pediu apoio para conseguir entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores. "Obrigada a todos. Necessitamos agora que acelerem a liberação do corpo", disse a estudante.

Procurado, o Itamaraty afirmou, em nota enviada ao Estadão, que acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires. A pasta disse ainda que "presta assistência consular à família da nacional brasileira".

"Mamãe, eu juro que vamos conseguir. Te amo. Farei todo o possível para te levar de volta", escreveu Carolina nas redes sociais. Maria Vilma foi servidora pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), mas já estava aposentada.

