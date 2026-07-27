A- A+

RESGATE Brasileira que desapareceu em Lyon, na França, é encontrada após cinco dias de buscas Gabriele da Silva Monteiro foi encontrada com a "integridade física preservada", diz nota

A brasileira Gabriele da Silva Monteiro, que desapareceu em Lyon, na França após sair de casa na quinta-feira passada (23), foi encontrada nesta segunda-feira (27).

Segundo uma nota oficial compartilhada pela advogada Lívia Possi, amiga de Gabriele que estava à frente das buscas, a engenheira foi encontrada com a "integridade física preservada" e está recebendo atendimento médico.

"Neste momento, o objetivo é que Gabriele possa se recuperar com tranquilidade e segurança. Maiores esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparadas para isso", diz a nota.

Relembre o caso

Gabriele desapareceu na quinta-feira (23) , após sair de casa levando apenas seus chinelos e um molho de chaves.

No apartamento em que morava, o marido da engenheira, o francês Florian Poutot, localizou seu celular, documentos, cartões bancários e mala de viagem que estava sendo preparada para o dia seguinte.

No mesmo dia, foi formalizado um dépôt de plainte, equivalente francês do Boletim de Ocorrência, na unidade policial do bairro.

De forma paralela e com apoio voluntário de instituições, foram realizadas buscas com cães farejadores e a comunidade brasileira de Lyon se engajou para divulgar o caso e ajudar a localizar Gabriele.

Confira a nota da família

"É com imenso alívio que informamos que a brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 33 anos, foi encontrada nesta segunda-feira (27) e está com a integridade física preservada. Neste momento, a engenheira está recebendo atendimento médico acompanhada de familiares.

Queremos agradecer profundamente a todos que se mobilizaram nas buscas: familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, a comunidade brasileira em Lyon, as associações, os mergulhadores, a imprensa brasileira e francesa e todas as pessoas que compartilharam informações, dedicaram tempo e ofereceram apoio. A corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias.

Neste momento, o objetivo é que Gabriele possa se recuperar com tranquilidade e segurança. Maiores esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparadas para isso.

Mais uma vez, nosso sincero agradecimento por todo o carinho, apoio e compreensão."

Veja também