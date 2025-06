A- A+

MUNDO Brasileira que estava desaparecida após acidente em vulcão na Indonésia foi localizada, diz família Apesar disso, as buscas precisaram ser interrompidas às 16h (5h em Brasília) por conta das condições climáticas

A brasileira Juliana Marins, que estava desaparecida após um acidente no vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia, foi novamente localizada pela equipe de resgate.

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, que afirmou que o local é "extremamente severo", com obstáculos que dificultam o acesso. Apesar disso, as buscas precisaram ser interrompidas às 16h (5h em Brasília) dadas as condições climáticas.

Os esforços para buscá-la no segundo vulcão mais alto do país foram retomados na manhã desta segunda-feira (horário local). A família da jovem reclamou do novo recuo, apontou negligência e cobrou urgência das atividades, já que Juliana "segue sem água, comida e agasalhos por 3 dias".



"Conseguimos a confirmação que o resgate conseguiu localizar novamente a Juliana e está, neste momento, descendo até o local onde ela foi avistada", escreveu a família pouco antes das buscas serem interrompidas.

Juliana, de 26 anos, havia sido vista pela última vez por volta de 17h10 do sábado (horário local) em imagens captadas por um drone de outros turistas. Ela aparece sentada na encosta, após a queda. Novas imagens compartilhadas numa conta no Instagram criada para divulgar informações sobre o caso mostram a publicitária durante o passeio — Juliana caminha pela vegetação, posa para fotos em meio às montanhas e até brinca com uma colega sobre a névoa, que impediu a vista.

A trilha do Monte Rinjani é considerada uma das mais difíceis para turistas na Indonésia. O vulcão se eleva a 3.726 metros do nível do mar, e o caminho tem quilômetros de subidas. Pacotes do passeio mostram opções de trilhas de dois, três e até quatro dias pela região. A de Juliana deveria durar de 20 a 22 de junho, por três dias e duas noites.

