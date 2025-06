A- A+

visto Brasileira recém-formada no Reino Unido denuncia falhas do governo britânico em processo de visto Família e advogados alegam que universidade não atualizou status de graduação a tempo, e Ministério do Interior cometeu novo erro ao analisar documentação

Após cinco anos de estudos, a brasileira Júlia Ferreira se formou em julho passado em uma universidade britânica, tornando-se elegível para obter o visto de graduação no Reino Unido.

Apesar de seguir os procedimentos necessários, seu pedido, segundo relatam seus familiares, acabou sendo negado devido a erros administrativos consecutivos.

Segundo relato de seu namorado, Federico (sobrenome não revelado), ao the3million, organização britânica sem fins lucrativos que advoga pela causa dos imigrantes, a primeira negativa decorreu da demora da universidade em atualizar em seu sistema o status da jovem.

Isso, afirma, levou o Ministério do Interior britânico a concluir, erroneamente, que ela não havia se formado.

Depois, mesmo após correções e uma nova solicitação de visto, um segundo erro levou a uma segunda recusa.

Dessa vez, o Ministério do Interior "confundiu a data de validade do seu Cartão de Residência com a data de validade do visto registrada, ignorando seu próprio sistema, que mostravam que ela ainda tinha estada válida", relatou o namorado.

Desde então, Júlia perdeu o direito de trabalhar, ficou sem renda e não pôde visitar a família no Brasil, sob risco de anular seu processo. Segundo o namorado, Federico, ela corre risco de ser deportada no dia 4 de julho.

— Todos os advogados com quem conversamos disseram a mesma coisa: o caso dela é claro, a rejeição injusta e a demora, escandalosa. No entanto, a máquina anda devagar. Ela fez tudo corretamente e com transparência, e ainda assim está em um impasse — disse Federico. — Nosso relacionamento e a vida dela no Reino Unido serão encerrados à força por uma falha processual que ninguém parece disposto a consertar.

Segundo o governo britânico, podem aplicar para o visto de graduação aqueles que terminaram um curso de bacharelado, pós-graduação ou outro elegível no Reino Unido por um período mínimo de tempo com o visto de estudante normal. Além disso, é necessário que a universidade ou outro provedor de educação informe ao Ministério do Interior que o curso foi concluído com sucesso.

Esse visto dá permissão ao estudante de ficar no Reino Unido por mais dois anos (três no caso de ter completado um doutorado em alguma universidade britânica). Uma decisão geralmente leva em torno de oito semanas, e o requerente pode continuar residindo no país enquanto aguarda o processo.

