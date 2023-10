Brasileirão promete reta final acirrada

A- A+

Os recentes tropeços do Botafogo têm feito com que o Brasileirão, que já parecia definido, prometa uma reta final bastante disputada. Torcedores de diversos clubes estão usando o código de apostas para tentar prever quem será o campeão.

É claro que o Botafogo ainda tem uma vantagem considerável. Mas, no futebol, o aspecto psicológico é determinante, e a equipe carioca vem mostrando uma certa instabilidade. Dessa forma, se o problema não for resolvido a tempo, poderá cobrar um preço alto.

Na história do Brasileirão, muitos times já perderam títulos que pareciam garantidos. O caso mais recente foi o do São Paulo, que em 2020 liderou a disputa por diversas rodadas, mas foi perdendo fôlego e “deixou” o Flamengo assumir a ponta e ficar com a taça.

O caso do Botafogo só não está pior ainda, porque seus perseguidores também vêm oscilando. O Palmeiras, por exemplo, segue vivo na Libertadores e, portanto, tem priorizado a competição sul-americana.

Com isso, o Alviverde usou time misto em algumas rodadas recentes e perdeu pontos preciosos. Mas mesmo quando entra com a equipe titular no Brasileirão, é possível perceber que o foco dos jogadores está dividido. Isso é natural, uma vez que eles estão a apenas dois jogos de conquistarem a Libertadores, tida como o campeonato mais importante do continente.

De todo modo, é possível que o Palmeiras, após o segundo confronto com o Boca Juniors, volte a focar no Brasileirão. Isso porque, caso vença, terá praticamente um mês até a final. E, se for eliminado, só lhe restará o campeonato nacional pela frente – e buscar o título seria uma forma de terminar o ano em alta.

Mas, além do Palmeiras, o Grêmio e o Red Bull Bragantino também estão fazendo uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro e poderão dar trabalho ao Botafogo até a última rodada.

O Tricolor Gaúcho, sob a batuta de Luis Suárez, artilheiro do time na competição, tem qualidade e tradição suficientes para crescer na reta final e se impor na disputa pelo título.

Já o Bragantino, se não tem a camisa do Grêmio, é um time muito estruturado, que conta com jogadores promissores e, ao contrário dos times grandes, tem bastante tranquilidade para trabalhar.

Mas até o Flamengo, que vem fazendo uma temporada muito abaixo da expectativa, tem condições de disputar o título. À espera do novo treinador, o Rubro-Negro conta com grandes jogadores no elenco e basta emplacar duas ou três vitórias consecutivas para a confiança ir lá no alto e o time voltar a presentar seu melhor futebol.

Assim, o Brasileirão tem tudo para ter uma reta final emocionante. E o Botafogo precisa abrir os olhos se não quiser deixar um dos títulos mais ganhos da história escapar-lhe pelos dedos.

