Brasileiro completa um mês desaparecido em Israel: "Volta logo", diz filha

As filhas do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, lamentaram o fato de o pai delas ter completado um mês desaparecido, em Israel. O último contato dele com a família aconteceu em 7 de outubro, quando ele estava na cidade de Sderot, perto da Faixa de Gaza. Na mesma data, terroristas do Hamas atacaram israelenses, o que desencadeou no início de uma guerra que já fez mais de dez mil mortos.

Michal Ben David e Hen Mahluf publicaram mensagens curtas para comentar sobre a ausência do pai. "Volta logo", escreveu a primeira. "Esperando por você", afirmou a segunda.

As duas também compartilharam a postagem de uma ONG israelense. A publicação lembrou que Nissenbaum é "pai de duas filhas, avô de cinco (em breve seis) e 'tio-avô', como a família lhe chama, para mais sete netos".

Nisenbaum, conforme a postagem trabalhava como motorista, entregador, vendedor e prestador de serviços de informática. Ele também era voluntário na Rescue Union, onde atuava como motorista de ambulância, e um "guia dedicado" em grupos que faziam trilhas.

As buscas pelo brasileiro se concentraram na rodovia 232, onde o veículo dele foi visto pela última vez.

A Interpol comunicou ao Itamaraty sobre o desaparecimento em 22 de outubro. Procurado pelo Globo, o Itamaraty não deu retorno até o momento.

Nisenbaum tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento. Até agora, as mortes de três brasileiros foram confirmadas: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer, todos no ataque do Hamas.

