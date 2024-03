Brasileiro de 7 anos com câncer raro se muda para receber tratamento especializado nos EUA

A- A+

Benjamin Mafra Riolino, de 7 anos de idade, foi diagnosticado com glioma difuso de ponte, um raro câncer cerebral, em novembro do ano passado. A expectativa de vida para acometidos com esse tipo de tumores tende a ser de um ano, e por isso, a família do menino se mudou para que ele pudesse receber uma terapia experimental, chamada ONC-201, aplicada apenas em Miami, nos Estados Unidos.

Ao todo, ele realizou 30 sessões de radioterapia no Brasil. Contudo, elas não impediram que o tumor voltasse a se desenvolver.

Atualmente, Benjamin já recebe acompanhamento pelo Instituto do Câncer de Miami e obteve a primeira medicação do em dia 4 de março. A primeira experiência de teste foi positiva, sem efeitos colaterais além dos esperados, como febre e cansaço.

Nesta terapia experimental, ele precisa tomar três comprimidos uma vez por semana durante o período de 28 dias. Após esse período, ele precisa fazer novos exames para prosseguir recebendo a medicação. Em média, a família de Benjamin precisará desembolsar R$ 1 milhão de reais por ano para custear o tratamento.

Quais são os sintomas deste tipo de câncer?

Este tipo de tumor é fatal e considerado extremamente agressivo. A fala arrastada e a dificuldade em respirar são dois dos sintomas mais comuns, contudo, movimentos oculares estranhos, paralisia facial e problemas de equilíbrio também podem indicar a presença deste tipo cancerígeno.

A diferença, que pode tornar o glioma mortal, é que ele não pode ser removido através de cirurgia pois não é uma massa sólida, diferente de outros tipos de tumores. As suas células cancerígenas estão espalhadas pelo cérebro e misturadas com células saudáveis.

