Conflito no Oriente Médio Brasileiro desaparecido em rave do pai de Alok tem morte confirmada nesta segunda-feira (9) De acordo com a Folha de São Paulo, a tia do homem confirmou sua morte

O brasileiro Ranani Glazer, de 23 anos, teve sua morte confirmada nesta segunda-feira (9). Ele estava em uma rave promovida pelo pai do Dj Alok em Israel no sábado (7), dia em que se iniciou o conflito por território que se estende no Oriente Médio. A rave foi atacada pelo grupo Hamas.

De acordo com a Folha de São Paulo, a tia do homem informou que sua morte foi confirmada.



O brasileiro

Ranani é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e morava em Israel há pelo menos sete anos. Com cidadania israelense, o brasileiro chegou a prestar serviço militar em Israel e morava em Tel Aviv.

A rave acontecia próxima à Faixa de Gaza, área ocupada pelo povo palestino que é alvo de disputas territoriais.

