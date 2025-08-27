A- A+

MORTE Brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia Modelo de 25 anos, que morava em São José dos Campos, viajava pela ilha de Mykonos

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, que morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi encontrado morto no último sábado, 23, dentro de uma piscina privativa do quarto de hotel onde estava hospedado na ilha de Mykonos, na Grécia.

Ele estava viajando com um amigo brasileiro, Ryan Silveira, de 23 anos, que foi encontrado na mesma piscina, desacordado. Ryan, que é criador de conteúdo digital e tem quase 350 mil seguidores no Instagram, sobreviveu, mas não se lembra do que aconteceu. As circunstâncias da morte de Yago estão sendo investigadas pela polícia da Grécia.

Os dois amigos estavam viajando juntos e mantinham contato constante com familiares. Em vídeo divulgado pelas redes sociais nesta terça-feira, 26, Maine Silveira, irmã de Ryan, contou que conversou com o irmão e o amigo no sábado, possivelmente pouco antes da morte de Yago.

"Minutos antes de tudo acontecer, eu estava com eles na chamada (de vídeo pelo celular). Eles estavam super felizes na piscina, iam a uma festa depois dali, algumas horas depois", narrou a jovem. "Estavam falando que tudo lá era lindo, estavam felizes. Desliguei a chamada, eles não postaram a festa, a gente começou a sentir falta."

Segundo sites de notícias da Grécia, funcionários do setor de limpeza do hotel perceberam água escorrendo do apartamento dos brasileiros para a varanda do andar inferior, onde estavam fazendo faxina, e avisaram os seguranças. Eles entraram no quarto e encontraram os dois jovens submersos na piscina. Yago já estava morto, enquanto Ryan ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma ambulância.

"O Ryan também estava desacordado e foi acordar só ontem (segunda-feira, 25) de manhã. Ele estava em coma, não estava consciente. Ele está todo machucado, com machucados no rosto, ponto, e não consegue lembrar o que aconteceu", narrou a irmã.

Maine contou ainda que Ryan está sem telefone e só nesta terça-feira soube que o amigo morreu. "Ele está sem telefone, ele até agora há pouco não sabia nem da morte do Yago, soube hoje (terça)".

