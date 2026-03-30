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religião Brasileiro é escolhido um dos 11 conselheiros do papa Leão XIV; veja lista Reconhecido internacionalmente, climatologista Carlos Nobre fará parte de departamento da Cúria sobre desenvolvimento humano

O climatologista brasileiro Carlos Afonso Nobre, de 75 anos, foi nomeado pelo papa Leão XIV um de seus 11 conselheiros. Nobre é referência internacional sobre os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. O anúncio foi publicado nesta segunda-feira, 30.

Conforme o Vaticano, Nobre fará parte do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, um departamento da Cúria responsável por promover a dignidade humana, justiça, paz, direitos humanos e o cuidado com a criação (ecologia) sob a autoridade do papa.

Nobre tem uma vida e carreira dedicadas aos estudos do aquecimento global. Ele participou da COP30 no ano passado, em Belém. Na ocasião, fez o alerta sobre o risco de novas epidemias e pandemias.

"Se continuarmos a perturbar a natureza desse jeito, vamos ver mais epidemias e pandemias. No ano passado, a região da Amazônia já viu epidemias da febre mayaro e da febre oropouche", em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Nobre construiu grande parte da carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e também foi diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ambos federais. Para ele, todos os biomas brasileiros estão severamente ameaçados e alguns deles, como o Pantanal, podem até mesmo deixar de existir em algumas décadas.

Além disso, ele é o primeiro brasileiro a integrar o grupo Planetary Guardians (ou Guardiões do Planeta), que reúne pesquisadores para estudar a catástrofe ambiental.

Veja a lista com os 11 nomeados ao Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral:

- Carlos A. Nobre, Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Brasil;

- Rogelio Cabrera López, Arcebispo Metropolitano de Monterrey, México;

- Fulgence Muteba Mugalu, Arcebispo Metropolitano de Lubumbashi, República Democrática do Congo;

- Lizardo Estrada Herrera, OSA, Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese Metropolitana de Cuzco, Peru;

- Daniel Gerard Groody, CSC, Vice-Reitor e Decano Associado para Educação Universitária da Universidade de Notre Dame, EUA;

- Rampeoane Hlobo, SJ, Diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia, Nairóbi, Quênia;

- Linah Siabana, SMNDA, Psicóloga; e a Ilustríssima Senhora e o Ilustre Senhor, Unganda;

- Meghan J. Clark, Vice-Reitora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de St. John’s, em Nova York, EUA;

- Dylan Mason Corbett, Diretor Executivo do Hope Border Institute em El Paso, EUA;

- Léocadie Wabo Lushombo, IT, Professor de Ética Teológica na Escola Jesuíta de Teologia da Universidade de Santa Clara em Berkeley, EUA;

- Christine Nathan, Presidente da Comissão Católica Internacional para as Migrações em Genebra, Suíça.

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