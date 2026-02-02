Brasileiro é espancado por grupo de ao menos cinco pessoas em estação de esqui na França

A- A+

Um brasileiro de 41 anos foi espancado por um grupo de ao menos cinco pessoas na última quinta-feira (29) na estação de esqui de Méribel, na França. A vítima, identificada como Henrique P., especialista em marketing esportivo e que vive na Europa há cinco anos, usava uma fantasia do personagem Chewbacca, da saga Star Wars, enquanto aguardava a chegada de um grupo de turistas brasileiros.

Segundo Henrique, a agressão começou quando indivíduos passaram a arremessar bolas de neve contra ele. Uma delas atingiu seu rosto. "Eles jogaram uma pedra de gelo no meu rosto. Não era uma bola de neve leve, era gelo duro, arremessado com força. Eu fui até o grupo para pedir que parassem, e eles começaram a me xingar."

Ao se aproximar dos agressores para pedir que parassem, Henrique diz que foi xingado em francês e, em seguida, recebeu um soco. Outras pessoas se juntaram à agressão, desferindo socos, chutes e golpes com bastões de esqui, inclusive quando ele já estava no chão, relata.

Imagens gravadas por um turista estrangeiro e publicadas nas redes sociais mostram o momento em que Henrique é derrubado e atacado por vários indivíduos ao mesmo tempo. O vídeo ultrapassou 19 milhões de visualizações no Instagram. Nas imagens, é possível ver também a agressão a outro brasileiro, vestido com a fantasia do personagem Stitch, que tentou intervir para separar a briga e acabou sendo atingido no rosto por um bastão de esqui e por um soco.

"Depois do primeiro soco, vieram todos ao mesmo tempo. Eu caí no chão e continuei sendo chutado. Eles pisaram na minha cabeça com botas de esqui. Não foi uma briga. Foi uma agressão de várias pessoas contra alguém que estava sozinho", afirma Henrique.

A vítima usava capacete no momento da agressão, o que ajudou a reduzir a gravidade dos ferimentos. Ainda assim, ele afirma que teve um dente da frente quebrado e sangramento na boca. Os primeiros atendimentos foram realizados no local por uma médica e uma dentista que faziam parte do grupo de turistas brasileiros Posteriormente, ele refez o dente já na Espanha, onde mora e trabalha atualmente.

"A maioria dos chutes atingiu o capacete. Se não fosse isso, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. O que aconteceu ali foi uma tentativa de homicídio. Eles chutaram minha cabeça com botas de esqui", diz.

O grupo de brasileiros viajava com cerca de 106 pessoas e participava de uma atividade de esqui com fantasias, algo comum na região. Henrique afirmou que já participa desse tipo de viagem há anos e que episódios do tipo nunca haviam ocorrido.

Após o ataque, Henrique afirma ter registrado boletim de ocorrência com a polícia francesa, entregando às autoridades tanto o vídeo que circula nas redes sociais como outras imagens gravadas pela própria câmera. Segundo ele, a polícia informou que analisa as gravações e tenta identificar os agressores a partir das roupas e do uso de passes de acesso aos teleféricos da estação.

A polícia francesa ainda não divulgou informações sobre suspeitos identificados ou presos. "Eu confio nas autoridades francesas, mas espero realmente que eles encontrem essas pessoas", diz Henrique.



