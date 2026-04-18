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SOY LOCO POR TI AMÉRICA? Brasileiro é latino? História, geopolítica, língua e cultura podem ajudar a explicar ambiguidade País construiu ao longo dos séculos uma relação ambígua com a própria latinidade, próxima na cultura e na história, mas distante na língua e na percepção

O recente show do porto-riquenho Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, uma das maiores vitrines da cultura estadunidense, e a futura apresentação da colombiana Shakira nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio, reacenderam discussões em torno de uma pergunta que volta e meia emerge nas redes sociais: afinal, o Brasil se sente ou não parte da América Latina?

Entre memes, vídeos e longos fios de discussão, os usuários das plataformas debatem se os brasileiros, de fato, se consideram latinos ou se, na verdade, tal identidade esbarra nas fronteiras do próprio país, nos colocando "de costas" para o resto do continente.

O conceito de América Latina carrega uma herança comum de colonização e proximidade cultural, marcada por processos históricos semelhantes, diversidade social e conexões linguísticas e políticas que aproximam, mas também diferenciam, o Brasil de seus vizinhos hermanos.

Um levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) publicado em 2023 ajuda a traduzir esse fenômeno conceitual em números: apenas 4% dos brasileiros se identificaram na pesquisa como "latino". É um número, inclusive, muito abaixo de outros países vizinhos, como Colômbia (59%), Equador (55%), Argentina (52%) e México (47%).

A maioria dos entrevistados no Brasil, 83%, prefere a definição direta de "brasileiro". Outros 10% optaram por uma identidade ainda mais ampla: a de "cidadão do mundo" e 2%, de "sul-americano".

O dado chama atenção por mostrar um contraste com a posição geográfica e econômica do país. O Brasil concentra cerca de metade do território e do Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina. Apesar disso, a identidade latino-americana parece não ter se consolidado como categoria relevante no imaginário nacional.

“Brasileiro é latino?”, o questionamento que intitula esta reportagem, alcançou pico de buscas na internet na semana seguinte à apresentação de Bad Bunny no Super Bowl em fevereiro, de acordo com dados do Google Trends. Esse crescimento pode indicar que, apesar da baixa identificação formal como “latino”, o tema mobiliza curiosidade e debate sempre que ganha visibilidade no país.

Pico de buscas pelas palavras-chave "Brasileiro é latino?" no Google em 2026 | Foto: Google Trends/Reprodução

Quais são os países latino-americanos? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. A população total desses países soma cerca de 660 milhões de pessoas, segundo estimativas das Nações Unidas. Isso equivale a aproximadamente 8% da população mundial. Habitantes de Porto Rico se consideram latinos, mas vale lembrar que a ilha não é um país soberano e sim um território não incorporado dos Estados Unidos, adquirido da Espanha no fim do século XIX.



Afinal, o que é a América Latina?

Para compreender o que significa América Latina, é preciso ponderar que esse conceito não é simplesmente uma designação natural baseada em critérios geográficos ou culturais evidentes, mas sim um artefato histórico e geopolítico forjado no século XIX, no contexto do colonialismo e de intensas disputas entre impérios.

A professora de História da América do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Patrícia Pinheiro explica que a historiografia demonstra que o termo América Latina surgiu a partir do pan-latinismo, ideologia francesa que buscava unificar política e culturalmente os povos de língua latina (franceses, espanhóis, italianos e portugueses) contra as potências anglo-germânicas (Inglaterra e Alemanha) e a crescente influência dos Estados Unidos no continente americano, que ameaçava a expansão imperialista francesa.

“O argumento principal dos franceses pan-latinistas era a necessidade de proteger e guiar os povos latinos da América contra a expansão dos Estados Unidos e anglo-saxões de uma forma geral. O principal articulador dessa ideologia foi Michel Chevalier, intelectual e uma espécie de primeiro-ministro na corte de Napoleão III”, pontuou a professora.

Com o tempo, porém, a ideia de América Latina foi sendo ressignificada por intelectuais e movimentos da própria região, como o cubano José Martí, passando a representar uma identidade de resistência, solidariedade e crítica ao imperialismo, ainda que, mais recentemente, correntes decoloniais voltem a questioná-lo por seu caráter eurocêntrico e por apagar as diversidades indígenas e africanas, mostrando que o termo está longe de ser neutro e permanece atravessado por disputas de poder e significado.

Cubano José Martí ajudou a definir a ideia de América Latina | Foto: John M. Kennedy T./Wikimedia Commons

“Esse ato de nomeação foi, em si, um gesto colonialista que buscava classificar e hierarquizar o continente de acordo com categorias raciais e culturais europeias. Porém, o conceito foi, posteriormente, apropriado e ressignificado pelos próprios latino-americanos como um instrumento de resistência, unidade e luta anticolonial, mas sua gênese permanece como um lembrete crucial de que as identidades regionais são forjadas em relações de poder assimétricas”, completa Patrícia Pinheiro.

Para a professora Patrícia Pinheiro, a América Latina ainda é o "Outro" do Brasil | Foto: Cortesia

Durante o século XIX, destaca a professora, o Império do Brasil construiu sua identidade nacional em oposição direta às repúblicas hispano-americanas recém-independentes. Enquanto os países vizinhos enfrentavam guerras civis e profunda fragmentação territorial, a elite brasileira usou a unidade e a estabilidade da monarquia para se autoproclamar um oásis de ordem e "civilização" em meio à "barbárie" republicana.

“A monarquia brasileira não se via obsoleta. Pelo contrário, se considerava irmã da nação mais desenvolvida do século XIX, a Inglaterra, também monárquica. Enquanto o Brasil se tornava uma monarquia constitucional, as novas repúblicas hispânicas (Argentina, Colômbia, México, etc) lutavam para consolidar seus Estados, e o Brasil demorou a reconhecer essas independências. O reconhecimento foi negociado caso a caso, e frequentemente condicionado ao fim dos conflitos de fronteira e à aceitação da soberania brasileira sobre regiões disputadas, como a Cisplatina”, pontuou.

No plano histórico, a adoção do conceito foi desigual: na América hispânica, intelectuais do século XIX passaram a defendê-lo como identidade comum em oposição aos Estados Unidos, enquanto o Brasil permaneceu à margem, não se reconhecendo como parte dessa “latinidade” devido a diferenças históricas, culturais e políticas, além de seu alinhamento com a Europa e os Estados Unidos.

Apenas ao longo do século XX, especialmente sob influência externa, sobretudo dos Estados Unidos, o Brasil foi gradualmente incorporado à ideia de América Latina, num processo tardio, ambivalente e mais imposto de fora do que construído internamente, o que ajuda a explicar as tensões e ambiguidades que ainda cercam essa identidade regional.

Para o doutor em Ciência Política e professor da UFPE e da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) Antônio Henrique Lucena, fatores como a própria monarquia e barreiras linguísticas consolidaram uma narrativa de excepcionalidade nacional no Brasil.

Segundo ele, essa desconexão ajuda a explicar a ideia de um "Brasil de costas para a América Latina". Lucena destaca ainda que, embora existam esforços diplomáticos de integração regional em um âmbito latino como um todo, a maioria dos brasileiros prefere muitas vezes o conceito geográfico de América do Sul por ser um critério mais direto. “A monarquia brasileira conseguiu manter integridade territorial enquanto a fragmentação de outros locais ocorreu, como a Gran Colômbia”, ponderou.

Mapa da Gran Colômbia | Foto: Agostino Codazzi/Wikimedia Commons

A Gran Colômbia foi uma república que existiu entre 1819 e 1831 e reunia territórios que hoje correspondem a Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Liderado por Simón Bolívar, o projeto buscava unificar parte da América do Sul após a independência da Espanha. Divergências políticas e regionais, no entanto, levaram à fragmentação do território em diferentes países, um processo que contrasta com a manutenção da unidade territorial do Brasil após a independência em 1822.



Patrícia Pinheiro corrobora com a ideia de excepcionalidade nacional, que, segundo ela, pode ser identificada ao longo da história das relações internacionais brasileiras.

“O que mais importa para a ideia de ‘país-continente’ é a imagem de vastidão territorial e da percepção de que o Brasil, por suas dimensões e recursos, estaria destinado a ser uma potência continental, mais que uma potência meramente regional. Essa noção foi acalentada internamente, e foi declarada internacionalmente. O uso político desse poderoso discurso gerou a noção de que o país era um espécie de ilha cercada por vizinhos menores em vários sentidos, e com quem mantinha relações de cautela e desprezo”.

Apenas com a queda da monarquia brasileira, em 1889, o isolamento como uma "ilha monárquica" tornou-se anacrônico, abrindo brecha para a aproximação do país com o resto da América Latina. No entanto, afirma a professora Patrícia Pinheiro, o longo legado colonial de isolamento deixou marcas profundas de estranhamento e desprezo mútuo que perduram até hoje.

Embora o Brasil e a América hispânica compartilhem um histórico de exploração, dependência econômica e ditaduras no século XX, a verdadeira integração esbarra na falta de conexão cultural, fazendo com que os povos sigam se ignorando entre si e frustrando os sonhos históricos de união do continente. Nesse campo, Patrícia destaca que a ambiguidade da latinidade brasileira está profundamente enraizada nos processos históricos, culturais e intelectuais que moldaram o país.

“A América Latina ainda é o nosso Outro. É uma questão não resolvida, e continua a ser um campo de disputa discursiva e política, o que mostra que a identidade nacional brasileira não se constituiu como uma unidade homogênea, mas como um espaço de tensões entre pertencimento regional e excepcionalidade autoimposta”, concluiu a professora.

O professor Antônio Henrique Lucena destaca o contexto geopolítico da formação do conceito de América Latina | Foto: Cortesia

A ideia de uma barreira linguística e o "portunhol"

O professor Antônio Henrique Lucena defende que a diferença linguística impôs uma dificuldade histórica de o brasileiro se reconhecer como “latino-americano”.

“Tem um problema linguístico que gera imprecisão terminológica e, ao mesmo tempo, confusão identitária. Quando a gente fala de América Latina, as pessoas vão automaticamente pensar nos países hispanofalantes e não na origem do latim, que entra português e também o espanhol”, relembra.



Professora Daniele Basílio fala sobre a questão linguística ligada ao tema | Foto: Cortesia

Para a professora Daniele Basilio Nunes Castro, doutora em Letras/Linguística pela UFPE e professora de Língua Portuguesa e Linguística no curso de Letras da UniFafire, a língua portuguesa não deve ser vista como uma barreira, mas a ausência do ensino do espanhol nas escolas e a supervalorização de outras línguas dificultam o pertencimento do brasileiro à América Latina.

A professora argumenta que, do ponto de vista histórico e linguístico, o Brasil compartilha muitas semelhanças com os demais países latino-americanos:

“Se considerarmos o processo evolutivo de nossa língua, vamos compreender que temos mais similaridades linguísticas e históricas com o restante da América Latina do que imaginamos. Somos todos latino-americanos e não há uma ‘barreira’ imposta pela língua portuguesa. Não podemos esquecer que o Brasil e os nossos vizinhos hispanofalantes têm em comum o processo de colonização realizado pelos ibéricos, que após fatores históricos e políticos, como a invasão muçulmana e a Reconquista, e a fragmentação do latim na região, formaram-se as línguas românicas: o galego-português, o castelhano e o catalão”

Apesar de facilitar a comunicação básica, o famoso "portunhol", processo de adaptação das duas línguas em uma terceira forma híbrida, pode atuar como uma armadilha que afasta os brasileiros de uma verdadeira integração com o restante da América Latina para a pesquisadora. Ela ressalta que a forma de falar funciona como uma solução prática em situações pontuais, como o turismo, por exemplo.

“O portunhol resolve a necessidade imediata de comunicação, mas pode perpetuar um entendimento superficial da língua espanhola e do seu importante papel a ser desempenhado na formação social e cultural, reforçando a ideia de que somos 'diferentes o suficiente' para não sermos a mesma coisa, e 'próximos o suficiente' para não precisarmos ter o conhecimento aprofundado do espanhol”, alertou.

A professora também avalia que, numa situação hipotética, se o Brasil fosse um país hispanofalante, a percepção de proximidade com o restante da América Latina provavelmente seria mais evidente. Ainda assim, ressalta que as identidades coletivas continuariam sendo moldadas por processos históricos e culturais próprios, e que a língua, por si só, não eliminaria as diferenças entre os países.

“Isso não significaria automaticamente uma dissolução completa das diferenças culturais ou históricas em relação aos demais países latino-americanos”, completou.

Levantamento do Duolingo, uma das plataformas de aprendizado de idiomas mais usadas no mundo, mostra que, no ano passado, o português foi a segunda língua mais popular em todos os países hispanofalantes da América do Sul e em alguns da América Central. No Brasil, na mesma pesquisa, o segundo idioma mais buscado foi justamente o espanhol.

Levantamento do Duolingo mostra que hispanofalantes estão cada vez mais procurando aprender o português | Foto: Duolingo/Divulgação

Identidade mercadológica

Embora existam as aparentes discrepâncias entre o ser ou não ser latino por parte dos brasileiros, a latinidade nunca esteve ausente da cultura nacional. E atravessa letras e palcos há décadas, com artistas como Carmen Miranda, Ney Matogrosso e Belchior, que cantava que era "apenas uma rapaz latino-americano". Do outro lado, essa aproximação também aparece em fenômenos midiáticos hispanofalantes, como o grupo Menudo e Ricky Martin.

O professor e pesquisador da UFPE Thiago Soares defende que a aproximação do Brasil com ritmos latinos não é necessariamente uma novidade. Para ele, gêneros consolidados nas periferias do país, como o brega de Pernambuco, o tecnobrega do Pará e o funk carioca bebem diretamente de fontes caribenhas, como a cúmbia e o reggaeton. “Essa música une toda a América Latina”, resume.

Para Thiago Soares, a América Latina pode ter um conceito de "identidade mercadológica" | Foto: Chico Ludemir/Divulgação

A novidade, segundo Thiago, está na dinâmica das redes sociais, que tende a uniformizar padrões de gosto e intensificar o contato com produções latino-americanas. Em um cenário de vida performática em rede, algoritmos ampliam a exposição do público a conteúdos latinos, criando um ciclo contínuo de recomendação e compartilhamento.

Antes do advento e da explosão das redes sociais, no entanto, outras expressões já pavimentavam esse caminho. “A cúmbia sempre foi um elemento muito presente. Posso citar a banda Labaredas e o Clube Bela Vista [no Recife], que é um clube que tem aquela festa cubana, uma festa que já existe há mais de 30 anos”, acrescenta o professor.

Ao mesmo tempo, o Brasil é marcado por uma forte autorreferencialidade cultural, segundo Thiago. Cerca de 80% da música consumida no país é nacional, e as dez faixas mais tocadas no Spotify Brasil no último ano foram todas de artistas brasileiros.

“O Brasil é muito autorreferente no consumo de música, telenovela e produções culturais. A relação da América Latina com o Brasil sempre foi muito presente, mas muito pontual também”, completa o professor.

O professor também destaca o componente mercadológico no show de Bad Bunny no Super Bowl, o principal produto da NFL, liga que vê na América Latina um mercado estratégico de expansão, inclusive com jogos realizados no Brasil.

“O espetáculo em si é de exaltação da América Latina. Temos que pensar que é um mercado e olhar como um espetáculo de expansão do futebol americano, a América Latina é um mercado muito importante para a NFL. Isso não invalida, obviamente, a agenda política que o show trouxe. É um elemento que de fato conectou o Bad Bunny a uma agenda anti-imperialista, decolonial”, explica Soares.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny foi o primeiro artista a se apresentar totalmente em espanhol no Super Bowl | Foto: Patrick T. Fallon/AFP

A princípio, no campo linguístico, o consumo de vídeos, memes e músicas nas redes sociais, potencializado pela atuação dos algoritmos, ajuda a burlar a diferença do idioma, já que a musicalidade compensa a falta de domínio do espanhol. Apesar disso, Daniele Basilio alerta que esse processo de aproximação não acontece de forma automática:

“As redes sociais podem contribuir para reduzir certas distâncias simbólicas entre comunidades linguísticas, inclusive entre falantes do português e do espanhol. Esse processo de aproximação não ocorre de maneira uniforme. O funcionamento dos algoritmos das plataformas digitais exerce um papel decisivo na forma como os conteúdos circulam e são distribuídos”

No movimento inverso, quando o Brasil busca explorar o mercado hispânico, o papel de Anitta é tido como central nesse debate para o professor Thiago Soares. A cantora representa a tentativa de contornar o isolamento linguístico do português para alcançar o mercado hispanofalante. O marco dessa expansão foi o hit “Envolver”, primeira música de uma artista brasileira a atingir o topo global do Spotify, que era cantada em espanhol.

Embora seus maiores sucessos no mercado interno sejam em português, a inserção no circuito latino carregou o potencial de ampliar fronteiras financeiras e de público. Para Thiago, esse movimento não configura necessariamente uma identidade política integrada, mas sim uma “identidade mercadológica”. Segundo ele, a língua portuguesa ainda funciona como um elemento de distanciamento, embora existam conexões pontuais importantes.

"A língua portuguesa é um elemento de fato que afasta a gente do contexto da América Latina. Agora, pontualmente, nós temos ali relações que vão se constituir muito centrais para esse contexto, de circulação e de mercado. Mais do que uma identidade política, eu diria que a gente pode pensar a América Latina como uma identidade mercadológica".

"Ao mesmo tempo, a América Latina hoje também é um mercado importante para os artistas brasileiros. Você pega Gusttavo Lima, Anitta, Luísa Sonza... todos esses artistas estão interessados no mercado latino, porque é um mercado muito amplo. Ele amplia as fronteiras e hoje nessa lógica algorítmica das plataformas, quando você tem um artista que é latino esse artista te 'indexa' via algoritmo para outros artistas latinos", completou Thiago.

Nesse contexto, a professora Daniele Basilio pontua que essa escolha de Anitta e de outros artistas brasileiros de cantar em espanhol atua como uma tentativa de reduzir a distância simbólica entre o Brasil e o universo cultural latino. A língua, aqui, para ela, se transforma em um espaço de integração cultural e de poder, e a sua ocupação por artistas funciona como um recurso valioso para o intercâmbio cultural e econômico.

“Quando Anitta faz esse convite por meio da arte e da música, convida o brasileiro a se confrontar com sua própria latinidade e a se enxergar como parte desse ecossistema cultural mais amplo”, finalizou a pesquisadora.

No fim das contas, o Brasil transita entre a aproximação e o distanciamento com os hermanos latinos. A latinidade aparece como estratégia, influência estética e elo geográfico, mas não necessariamente como uma identidade plenamente assumida.

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