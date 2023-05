A- A+

Mundo Brasileiro Felipe Dana vence o Prêmio Pulitzer 2023 de Fotografia por cobertura da guerra da Ucrânia Fotojornalista da Associated Press venceu o dos maiores prêmios do jornalismo mundial cobrindo a guerra da Ucrânia

Felipe Dana, fotojornalista brasileiro, venceu o do Prêmio Pulitzer 2023 de Fotografia - um dos maiores prêmios de jornalismo do mundo - por sua cobertura na guerra da Ucrânia. O carioca atua desde 2009 na agência Associated Press (AP).



Dana já havia sido finalista na mesma categoria nos anos 2017, 2018, 2019 e 2021. Na cobertura na guerra da Ucrânia, que iniciada com a invasão de tropas russas em território ucraniano, em fevereiro de 2022, Felipe Dana registrou o sofrimento de cidades atingidas pelo conflito.

Sem dados oficiais, estimativas independentes dão conta de cerca 100 mil ucranianos, entre civis e soldados, tenham morrido no conflito, enquanto agências ocidentais estimam que mais de 200 mil mortos na Rússia.

Em entrevista à BandNews TV, Dana comentou sobre a premiação. "É realmente um prêmio muito importante e é uma honra fazer parte do time da AP [Associated Press], mas, na verdade, acho que tem muito pouco para comemorar em relação ao que a gente está mostrando ali. São fotos da guerra da Ucrânia e fotos muito fortes. Infelizmente situações que têm se repetido desde o início da escalada", contou.

