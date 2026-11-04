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Eleições EUA Brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet é eleito deputado nos EUA Candidato chegou aos Estados Unidos há 25 anos, ainda adolescente, com 14 anos, e passou cerca de 15 anos sem documentação migratória

O brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, foi eleito deputado estadual na Flórida, nos Estados Unidos, nas eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira, 3. Nascido no Rio de Janeiro, ele venceu a disputa pelo Distrito 42, na região de Orlando, pelo Partido Democrata. Com a vitória, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma cadeira no Legislativo estadual da Flórida.

Em uma publicação nas redes sociais após o resultado, Felipe comemorou a eleição e relembrou sua trajetória como imigrante. Ele chegou aos Estados Unidos há 25 anos, ainda adolescente, com 14 anos, e passou cerca de 15 anos sem documentação migratória.

"Minha história é o sonho americano. Cheguei aqui sem documentos, sem nada em meu nome, e agora terei o privilégio incrível de lutar pelos meus amigos e vizinhos como representante eleito", escreveu.

Felipe foi beneficiado pelo programa Daca (Ação Diferida para Chegadas na Infância), criado em 2012 durante o governo do então presidente Barack Obama. A iniciativa concede proteção temporária contra a deportação e autorização de trabalho a imigrantes que chegaram ao país ainda crianças e atendem a determinados critérios. Em 2020, ele obteve o green card, antes de se naturalizar americano no ano seguinte.

Ao agradecer o resultado eleitoral, afirmou que pretende trabalhar para ampliar as oportunidades no Estado. "Sei que, juntos, podemos construir um Estado onde cada um de nós tenha a oportunidade de prosperar. Obrigado por confiarem em mim para servi-los como representante", declarou.

Nos EUA, Felipe estudou no Miami Dade College, onde obteve diploma de nível superior em Estudos Internacionais. Posteriormente, se formou em Administração pela St. Thomas University, com especialização secundária em Economia.

Sua trajetória profissional foi marcada pela atuação em organizações sem fins lucrativos e em iniciativas de serviço público.

Como imigrante e integrante da comunidade LGBTQIA+, passou a trabalhar na defesa dos direitos de estrangeiros, da igualdade, do acesso à educação e da segurança econômica.

Ao longo da carreira, também participou de iniciativas voltadas à ampliação do acesso ao ensino superior e à proteção de jovens imigrantes.

Felipe é casado com Luis Sousa-Lazaballet. Durante a campanha, defendeu políticas de inclusão e ampliação de oportunidades para os moradores da Flórida, sob o lema "Thrive Together", (Prosperar Juntos, em tradução livre).

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