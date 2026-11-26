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Crime Brasileiro investigado por falsificar canetas emagrecedoras tem prisão decretada no Paraguai Ordem foi comunicada à Polícia local na terça-feira, 24, após uma operação que encontrou produtos farmacêuticos, materiais de embalagem, máquinas de etiquetagem e armas de fogo no imóvel

O Ministério Público do Paraguai determinou a detenção de um brasileiro investigado por suspeita de falsificação de medicamentos emagrecedores em uma residência no Paraná Country Club, condomínio de luxo localizado em Hernandarias, no departamento de Alto Paraná, na fronteira com o Brasil.

A ordem foi comunicada à Polícia local na terça-feira, 24, após uma operação que encontrou produtos farmacêuticos, materiais de embalagem, máquinas de etiquetagem e armas de fogo no imóvel.

O brasileiro Gabriel Petri Lucas Lelis, de 38 anos, era o responsável pelo aluguel do imóvel, mas não estava no local durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O Estadão não localizou a defesa do investigado. O espaço segue aberto.

A investigação é conduzida pelo promotor Ysrael Villalba Ramírez, da unidade especializada no combate a crimes contra a propriedade intelectual, contrabando e lavagem de ativos.

Segundo o Ministério Público paraguaio, os agentes encontraram produtos farmacêuticos acabados, frascos, caixas, rótulos e insumos identificados com as marcas TG, Tirzec e Lipoless, utilizadas em medicamentos para emagrecimento. Também foram apreendidas máquinas de etiquetagem com impressões correspondentes às marcas.

A operação contou com a participação de representantes dos laboratórios farmacêuticos Indufar, Quimfa e Éticos, que haviam apresentado denúncias relacionadas à suspeita de utilização irregular de suas marcas.

Além dos produtos e equipamentos, os investigadores encontraram armas de fogo, munições, coletes à prova de balas, equipamentos de informática e documentos. Entre os materiais apreendidos estavam um passaporte e um contrato de aluguel em nome do brasileiro.

A ordem de detenção foi expedida no âmbito da investigação. De acordo com o Ministério Público, depois de localizado e detido, o homem deverá permanecer na sede da Polícia de Alto Paraná, à disposição das autoridades judiciais e da promotoria.

Os objetos apreendidos foram submetidos a análises para auxiliar na investigação.

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