Brasileiro morre afogado nos EUA ao resgatar criança que estava à deriva

A- A+

O brasileiro Daniel Figueiredo, de 31 anos, morreu afogado no último final de semana após ajudar uma menina de 12 anos no reservatório Silver Lake, em Utah, nos Estados Unidos. Conforme as autoridades, a criança era parente de Figueiredo.



Em nota, o escritório do Xerife do Condado de Utah explicou que, por volta das 19h, a menina estava em uma boia inflável dentro do reservatório, e começou a se afastar da borda rumo ao centro do lago, ficando à deriva.



O brasileiro, então, pegou uma prancha de stand up paddle emprestada e remou até a criança para ajudá-la. Testemunhas teriam visto ambos tentando se equilibrar no stand up, mas os dois acabaram se desequilibrando e caindo na água.

Conforme relato do xerife, Daniel Figueiredo conseguiu colocar a menina "em cima de um dispositivo inflável", mas depois desapareceu sob a água. Os socorristas foram acionados e, depois de duas horas, conseguiram localizar o corpo do brasileiro.



"A busca foi concluída por volta das 21h30 quando o corpo de Daniel Braga Figueiredo foi recuperado do reservatório. Gostaríamos de oferecer novamente nossas condolências à família", informou a nota.



O reservatório fica localizado na região do American Fork Canyon, um local frequentado para as atividades de pesca, nado e uso de caiaque. Silver Lake Flat também é conhecido por oferecer belas vistas panorâmicas da paisagem local.



Daniel Figueiredo era formado em publicidade e morava nos Estados Unidos. Ele era casado e pai de três filhos, sendo um deles, recém-nascido. A criança nasceu em junho e completou um mês de vida no último dia 7.

Veja também