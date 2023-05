A- A+

O personal trainer Raphael Casanova, de 38, morreu, morreu no Chile, país onde vivia há seis anos, de catapora. O jovem enfrentava uma forma mais grave da doença desde dezembro de 2022, e estava internado havia alguns dias em um hospital da cidade de Antofagasta, onde morava.

Segundo a irmã do rapaz, Juliana, ele sempre levou uma vida de exercícios e alimentação saudável, não tinha vícios de bebidas alcoólicas, drogas ou fumos, mas foi “derrubado” pela catapora, na forma mais grave da doença. Ele foi diagnosticado entre novembro e dezembro do ano passado e fez um tratamento, porém, ele estaria curado e levando a vida de maneira normal no Chile.

Um exame feito recentemente constatou que o vírus continuou agindo dentro do corpo de Raphael e afetou alguns órgãos, como rim, além de duas lesões no cérebro. Quando procurou o hospital, já estava em estado muito avançado.



Cerca de 90% das pessoas têm a catapora ainda na infância, entre 2 e 8 anos, em adultos a doença costuma ter sintomas mais intensos, principalmente se não houve vacinação nos primeiros anos de vida, podendo a pessoa apresentar uma maior quantidade de bolhas no corpo, em comparação às crianças, além de febre alta, dor de ouvido e dor de garganta, em alguns casos.

Para prevenir a transmissão da catapora e desenvolvimento da doença, é importante prevenir o contato com outras pessoas, principal com aquelas que ainda não tiveram a doença ou que não foram vacinadas, além de ser importante evitar coçar as bolhas que surgem no corpo.

Complicações em adultos

Apesar dos primeiros sintomas serem semelhantes em adultos e crianças, ou seja, febre, cansaço, dor de cabeça, perda do apetite, aparecimento de bolinhas por todo o corpo e coceira, eles podem ser mais intensos e podem apresentar maiores chances de complicações.

Principalmente quando o tratamento é feito de forma inadequada ou quando o organismo do paciente não consegue vencer o vírus por si só, por estar muito debilitado. Em alguns casos, pode ocorrer:



Infecções em outras partes do corpo, com risco de sepse;



Desidratação;



Encefalite;



Ataxia cerebelar;



Miocardite;



Pneumonia;



Artrite transitória.



Na presença de qualquer um destes sintomas, é importante que procure imediatamente um médico para que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento mais rápido e adequado possível.

Tratamento

O tratamento consiste no uso de medicamentos antialérgicos, para aliviar os sintomas de coceira nas bolhas da pele e remédios para baixar a febre. Além disso, em pessoas com sistema imune enfraquecido, como no caso de HIV ou que estejam realizando um tratamento com quimioterapia, o médico pode indicar o uso de um antiviral nas primeiras 24 horas após o início dos sintomas.

Também é importante tomar alguns cuidados como evitar coçar as bolhas na pele com as unhas, para não causar feridas na pele, nem causar uma infecção, beber bastante líquidos durante o dia e fazer banho com permanganato de potássio para secar as bolhas mais rapidamente.

