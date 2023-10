A- A+

Israel Brasileiro que estava em rave está desaparecido após invasão do Hamas em Israel Amigos procuram pelo gaúcho Ranani Glazer, mas ainda não conseguiram retorno. Outros brasileiros estavam na rave, uma edição do festival brasileiro de música eletrônica Universo Paralello, produzido pelo pai do DJ Alok

Um brasileiro que estava em uma rave no sul de Israel quando o país foi atacado pelo grupo palestino Hamas está desaparecido desde então. Amigos dele, membros da comunidade brasileira no país, procuram pelo gaúcho Ranani Glazer, mas ainda não tiveram um retorno.

“Invadiram o local onde ele estava escondido no abrigo e não sabemos mais dele”, informou uma amiga que pediu para não deixar seu nome público. Mais cedo, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, afirmou ao GLOBO ter sido informado que, até o momento, não havia brasileiros que tinham sido vítimas do ataque.

Nos últimos dias, Glazer fez uma série de publicações em suas redes sociais de eventos em Tel Aviv, capital de Israel. Nascido em Porto Alegre, ele mora no país, segundo a descrição de seu perfil em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, há postagens recentes nos stories em que ele compartilhou vídeos da rave da qual participava, marcando a localização, Gaza. Pouco tempo depois, haveria a invasão ao local, com um tiroteio que causou correria e fuga das pessoas presentes ao evento.

Algumas dessas pessoas, entre elas o brasileiro, conseguiram se abrigar em um bunker, mas o local acabou sendo atingido por uma bomba. A namorada dele conseguiu sair, e a polícia pediu que ela fosse para o hospital, onde os feridos estavam sendo atendidos. Desde então, não há mais notícias dele.

Ofensiva

Ataques feitos pelo grupo palestino Hamas, que lançou foguetes e invadiu o território de Israel neste sábado, deixaram pelo menos 100 mortos, em Israel segundo o balanço oficial dos serviços de emergência do país. Em Gaza, após a resposta israelense, que incluiu bombardeios aéreos, pelo menos 198 pessoas morreram neste sábado, de acordo com os órgãos de saúde palestinos. Vídeos mostram os momentos que antecederam o ataque, com dezenas de homens armados invadindo o território de Israel por Gaza.

O ataque do Hamas pegou Israel de surpresa. Em suas redes sociais, o governo foi taxativo e afirmou estar "em guerra", ao fim de um comunicado no qual informava que o país estava "sob bombardeio de foguetes desde o início desta manhã".

"Terroristas armados do Hamas estão patrulhando as ruas e tentando massacrar civis israelenses inocentes que têm barricadas em suas casas", diz o comunicado, acompanhado de um vídeo em que diversos veículos em um centro residencial aparecem em chamas. Ao fundo, o som de diversos disparos pode ser ouvido.

De acordo com um integrante do governo brasileiro, o Itamaraty deve se pronunciar ainda hoje sobre o tema. As autoridades brasileiras foram informadas sobre o lançamento de foguetes que partiram da Faixa de Gaza logo após o ocorrido.

