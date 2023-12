A- A+

MUNDO Brasileiro resgatado em Gaza tenta repatriar filhos que perderam mãe na guerra: "Estão sem casa" Ramadan Hasan Abdou conta que a ex-mulher morreu em bombardeio no sul do enclave

O brasileiro-palestino Ramadan Hasan Abdou tenta trazer ao Brasil três filhos que permanecem na Faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e Hamas. No mês passado, quando ele embarcou com a filha e a atual mulher no primeiro grupo de repatriados pelo governo federal, as crianças ficaram no enclave com a mãe, sua ex-companheira. Mas, há uma semana, Abdou recebeu a notícia que Khaled, de 5 anos; Inshirah, de 7; e Ala, de 6, ficaram órfãos de mãe.

A história foi revelada pelo Uol e confirmada pelo Globo. Amigos relataram a Ramadan Abdou que o prédio onde estava a sua ex-mulher fora bombardeado, no sul de Gaza, e ninguém sobrevivera. Ainda de acordo com o brasileiro, os corpos permanecem sob os escombros do imóvel. Os filhos de Abdou não estava no apartamento e hoje vivem nas ruas de Rafah, na fronteira do Egito, com duas tias.

— Estou psicologicamente destruído. Não durmo à noite pensando nas minhas irmãs e nos meus filhos. Não consegui me comunicar diretamente com eles porque a área em que estão não tem conexão com a internet. Um amigo me disse que a situação deles era difícil. Eles estão em Rafah, sem casa, dormindo no chão. O tempo em Gaza é muito frio, e os meus filhos contraíram doenças por causa do frio, além do medo, do deslocamento e toda a destruição ao redor — conta Abdou.

Abdou afirma ter entrado em contato com autoridades brasileiras em busca de um abrigo para os filhos e as irmãs em Rafah, onde estão alojados os inscritos para a repatriação. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para buscar o segundo grupo na Faixa de Gaza decola nesta quinta-feira rumo ao Cairo, embora a autorização de saída ainda não tenha sido concedida. Abdou relata que, até o momento, não conseguiu incluir os parentes na lista de resgate.

— Entrei em contato com a embaixada. Me disseram que não poderiam me ajudar porque as inscrições foram encerradas e os nomes foram enviados para análise de Egito e Israel. Eu disse que era preciso trabalhar no cadastro de uma terceira lista. Aí disseram que não tinham instruções para isso. Há dois dias, enviei os nomes dos meus filhos e irmãs ao Ministério das Relações Exteriores. Eu quero meus filhos, eles estão em perigo. Quero minhas irmãs, elas não têm ninguém além de mim.





Em nota, o Itamaraty afirmou que não pode fornecer informações pessoais e não mencionou o caso dos filhos e das irmãs de Abdou. A pasta destacou que o Escritório de Representação em Ramallah compilou lista de 102 brasileiros e familiares próximos de brasileiros interessados em repatriação a partir da Faixa de Gaza. A solicitação para a saída do segundo grupo foi apresentada em novembro e, no momento, o governo federal aguarda o aval dos países que gerem a saída de estrangeiros do enclave para dar início ao processo de repatriação.

"O Itamaraty permanece em contato constante com o grupo e oferece gêneros de primeira necessidade, abrigo, transporte e atendimento psicológico remoto. Em coordenação com a Embaixada em Tel Aviv, o Escritório em Ramallah transportou vários integrantes do grupo até Rafah, onde se encontram, no momento, mais de 80 brasileiros e familiares próximos, a maior parte deles em casas alugadas pelo Itamaraty para abrigá-los", diz a nota.

Avião da FAB para 2º grupo decola nesta 5ª

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para buscar um segundo grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza vai decolar nesta quinta-feira, às 9h, do Galeão, no Rio. O destino é Cairo, no Egito. O governo compilou uma lista de 102 brasileiros e familiares e apresentou em novembro a solicitação de saída de Gaza. A autorização para saída do grupo ainda não foi concedida.

Nesta quarta-feira, 85 brasileiros, palestinos com residência no Brasil e seus familiares foram retirados das principais zonas de combate entre Israel e Hamas e foram levados pelo governo para perto da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O governo não detalha quantos são brasileiros e quantos são palestinos parentes ou com nacionalidade.

A bordo do avião irá um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis, fornecidos pelo governo brasileiro, para assistência humanitária.

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão (BAGL) às 9h desta quinta-feira. O destino é o Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito, em voo direto com previsão de duração de 15 horas. O objetivo da missão é fazer a repatriação de brasileiros que estão na Faixa de Gaza e desejam retornar ao Brasil em razão dos conflitos na região.

Nos últimos dias, tropas israelenses invadiram o sul do enclave palestino por terra, inaugurando uma nova fase do conflito. Agora, as autoridades brasileiras esperam apenas pela liberação de Israel e Egito para transportar os civis pela fronteira.

Leia mais: Israelense é morto em ataque após ser confundido com palestino e põe em xeque política armamentista de Netanyahu

Pouco depois da guerra entre Israel e Hamas estourar, o governo brasileiro lançou a "operação voltando em paz", iniciativa para retirar nacionais das regiões afetadas: Gaza, Cisjordânia e Israel. Ao todo, 1.477 pessoas foram transportadas pela Força Aérea Brasileira, a grande maioria brasileiros.

A nova tentativa de retirada de civis do enclave palestino ocorre em um momento delicado do conflito, após a breve trégua para troca de reféns entre Israel e Hamas. O cerco a Khan Younis, principal cidade do sul de Gaza, foi descrito, na terça-feira, por oficiais israelenses como o com combates mais intensos até o momento.

