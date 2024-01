A- A+

América do Sul Brasileiro sequestrado no Equador: Itamaraty diz que acompanha "detidamente" diligências policiais Em nota, órgão diz que está prestando assistência aos familiares

O Itamaraty informou, nesta quarta-feira (10), que a Embaixada do Brasil em Quito vem acompanhando os trabalhos das autoridades policiais do Equador para libertar o empresário brasileiro Thiago Allan Freitas, sequestrado naquele país. O órgão ressaltou que os familiares do brasileiro têm recebido assistência do governo do Brasil.

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Quito, vem acompanhando, detidamente, as diligências tomadas pelas autoridades locais para alcançar a libertação do nacional brasileiro sequestrado no Equador. Continua a prestar, ainda, assistência aos seus familiares", diz a nota.

Segundo o Itamaraty, a legislação brasileira proíbe a divulgação de detalhes, sem autorização dos envolvidos. Porém o nome do empresário foi divulgado por seus familiares.

Freitas foi sequestrado na manhã dessa terça-feira (9). Os criminosos pediram dinheiro para libertá-lo e a família alega que já repassou tudo o que tinha. Seu filho usou uma rede social para pedir doações.

