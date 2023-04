A- A+

Um brasileiro de 20 anos foi detido neste sábado (8), acusado de matar a tiros um gendarme francês durante uma operação de combate ao garimpo ilegal de ouro ocorrida no fim de março na Guiana Francesa.

O suspeito foi detido à tarde pelo Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional (GIGN), na selva da Guiana, após anunciar que pretendia se entregar, informou à AFP o promotor de Caiena, Yves Le Clair. Um juiz deve ordenar a prisão do brasileiro.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o suspeito pertencia a um grupo de assaltantes de minas de ouro ilegais.

O gendarme francês Arnaud Blanc, 35, foi morto a tiros no último dia 25, quando participava de uma operação contra a extração ilegal de ouro na jazida de Dorlin, localizada no centro do território francês na América do Sul, que faz fronteira com o Brasil e Suriname.

O suposto autor dos disparos permaneceu "no setor", disse Le Clair. Sua detenção acontece oito dias depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, prestou uma homenagem a Arnaud Blanc em uma base próxima a Paris.

O Exército e a gendarmaria realizam regularmente operações em larga escala para desmantelar a mineração ilegal de ouro, no âmbito da missão Harpie, lançada em 2008 por Nicolas Sarkozy, então chefe de Estado francês.

