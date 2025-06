A- A+

ISRAEL Brasileiro Thiago Ávila e mais cinco ativistas são deportados após serem detidos em barco Dois ativistas franceses seguem detidos na Prisão de Givon, com deportação prevista para esta sexta

O governo de Israel deportou nesta quinta-feira o ativista brasileiro Thiago Ávila, preso após ser detido a bordo do veleiro "Madleen", interceptado por forças israelenses no Mar Mediterrâneo no último domingo.



A embarcação fazia parte da Coalizão Flotilha Liberdade e transportava itens de ajuda humanitária destinados à Faixa de Gaza. Entre os passageiros, também estava a ativista sueca Greta Thunberg, que foi deportada na última terça-feira.

Com fotos e uma pitada de deboche, o Ministério de Relações Exteriores de Israel publicou no X que "mais seis passageiros do 'iate das selfies' estão saindo de Israel". "Adeus — e não se esqueça de tirar uma selfie antes de partir", escreveu o ministério.

Além do brasileiro, foram deportados Mark van Rennes (Holanda), Suayb Ordu (Turquia), Yasemin Acar (Alemanha), Reva Viard (França) e Rima Hassan (França). No entanto, dois ativistas franceses, Pascal Maurieras e Yanis Mhamdi, seguem detidos na Prisão de Givon, com deportação prevista para esta sexta-feira.

