AMÉRICA DO SUL Brasileiro vai a julgamento por ataque contra Cristina Kirchner na Argentina Fernando Sabag Montiel é acusado de tentativa de homicídio

A juíza argentina María Eugenia Capuchetti anunciou nesta segunda-feira que o processo em andamento contra três réus pela tentativa de homicídio da vice-presidente Cristina Kirchner será levado a julgamento.



A decisão faz com que o brasileiro Fernando Sabag Montiel, e os argentinos Brenda Uliarte e Nicolás Carrizo vão a julgamento oral e público pelo atentado fracassado contra Cristina Kirchner, ocorrido em 1º de setembro do ano passado. Na ocasião, Montiel, armado com uma pistola, se misturou a um grupo de apoiadores, abordou a vice-presidente e puxou o gatilho várias vezes, mas os disparos falharam.

Naqueles dias, um tribunal julgava a ex-presidente (2007-2015) por um processo de corrupção, pelo qual foi posteriormente condenada a seis anos de prisão e inabilitação política, acusações de que recorreu e que atribuiu a perseguições de opositores.

Montiel, de 35 anos, e sua namorada Brenda Uliarte, de 23, são acusados como coautores. Nicolás Carrizo, de 27 anos, que empregava o casal como vendedor ambulante, é acusado de "participante".

O caso foi classificado pelo Ministério Público como “homicídio duplo qualificado por traição e por competição dolosa de duas ou mais pessoas, agravado pelo uso de arma de fogo, no grau de tentativa”.

A juíza lembrou em seu parecer que o procurador considerou que a investigação “não evidenciou qualquer vínculo dos apontados com nenhum grupo ou pessoa” que tenha prestado assistência ao evento. O procurador descartou ainda que existam elementos que demonstrem "a colaboração de terceiros com dinheiro para o ataque".

