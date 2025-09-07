Seg, 08 de Setembro

7 DE SETEMBRO

Desfile cívico-militar é marcado por celebração da soberania nacional em Brasília

Desfile levou famílias ao centro da capital para acompanhar evento

Brasileiros celebram Dia da Independência do Brasil, neste 7 de SetembroBrasileiros celebram Dia da Independência do Brasil, neste 7 de Setembro - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Com a presença de personagens como o Curupira, Zé Gotinha e o tamanduá-bandeira Labareda, o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência, neste domingo, 7 de setembro, trouxe o tema Brasil Soberano.

Com arquibancadas lotadas, o público assistiu atento e aprovou a mensagem trazida por estudantes, atletas e militares sobre o Brasil dos brasileiros, a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) e Brasil do futuro.

Além dos personagens, uma enorme bandeira do Brasil, com 140 metros quadrados, carregada por pessoas vestidas com as cores do Brasil, a palavra soberania, veículos e aeronaves militares atravessaram a Esplanada dos Ministérios sob os aplausos de quem assistia.

Jovens carregando mudas de árvores nativas, simbolizando o futuro, também percorreram as ruas da Esplanada dos Ministérios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segurança
Grande parte do público que acompanhou das arquibancadas chegou cedo ao local para acessar de forma gratuita a estrutura montada em Brasília. Desde as 6h20, o local já estava aberto para acomodar quem chegava e por volta das 8h30 todos os lugares disponíveis já estavam ocupados.

O público que chegou depois teve de acompanhar nos espaços entre as arquibancadas. Com um esquema de segurança reforçado, a distância entre a área do desfile e esses espaços causou insatisfação em quem não conseguiu lugar na estrutura montada.

  Mascotes do Curupira e do Zé Gotinha desfilaram neste 7 de Setembro representando a identidade nacional. | Foto: José Cruz/Agência Brasil
    Mascotes do Curupira e do Zé Gotinha desfilaram neste 7 de Setembro representando a identidade nacional. | Foto: José Cruz/Agência Brasil
  • Mascotes do Curupira e do Zé Gotinha desfilaram neste 7 de Setembro representando a identidade nacional. | Foto: José Cruz/Agência Brasil

