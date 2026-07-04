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PESQUISA 70% dos brasileiros defendem punir adolescentes infratores como adultos, diz Datafolha Em 2022, parcela dos que apoiavam punição semelhante era de 65%; reeducação é escolhida por 27%

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Para 70% dos brasileiros, adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos, segundo pesquisa do Datafolha. Outros 27% defendem que a reeducação dos menores infratores é o melhor caminho. O restante (3%) não soube responder.

O resultado ocorre no momento em que a maioridade penal avança no Congresso e vira tema inevitável na eleição. Após sete anos, um projeto de lei defendendo a maioridade foi apresentado na Câmara dos Deputados, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a definição dos membros da comissão para iniciar discussões de mérito e análise do texto.

O índice dos brasileiros que defendem a punição subiu nos últimos quatro anos, segundo o Datafolha. Em 2022, 65% apoiavam a punição de adolescentes como a de adultos, enquanto 34% preferiam reeducação.

A parcela de defesa à punição é maior entre os evangélicos: 75% dizem acreditar que adolescentes que cometem crimes devem pagar como adultos. Entre católicos, o percentual é de 72%. A reeducação é escolhida por 24% dos evangélicos e 25% dos católicos.

A pesquisa analisou opiniões no recorte da intenção de voto presidencial. Para 61% dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adolescentes devem ser punidos como adultos; 37% preferem a reeducação. Entre eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), os percentuais são 81% e 17%, respectivamente.

A grande maioria da população brasileira (85%) diz concordar com a frase de que "o uso de drogas deve ser proibido porque toda a sociedade sofre com as consequências".

Outros 13% escolheram a resposta oposta, de que “o uso de drogas não deve ser proibido, porque é o usuário que sofre com as consequências”. O restante (2%) não soube responder.

As perguntas são parte do eixo de comportamento da matriz ideológica do Datafolha. Embora o questionário use a formulação “adolescentes que cometem crimes”, a legislação brasileira trata essas condutas como atos infracionais quando praticadas por menores de 18 anos.

O Datafolha realizou a pesquisa entre os dia 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios.

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