Brasileiros já estão na fronteira do Egito e esperam para deixar Faixa de Gaza, diz Itamaraty

A- A+

O grupo de brasileiros e familiares autorizados a sair da Faixa de Gaza — zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas desde o dia 7 de outubro — já estão no posto de fronteira de Rafah e esperam para entrar no Egito.

As 33 pessoas foram autorizadas a deixar a região nesta sexta-feira após consecutivos adiamentos, suspensões temporárias e em meio a críticas a Israel por supostamente beneficiar cidadãos de países aliados. Somente uma pessoa na lista, a avó da brasileira Shahed al-Banna, não está na relação de nomes. O Itamaraty tenta incluir o nome na lista.



A expectativa é que eles saiam do Egito no sábado e cheguem no Brasil no domingo. O avião do governo brasileiro foi autorizado a pousar no aeroporto de el-Arish, cidade egípcia a 53 quilômetros de Gaza e a nordeste da capital, Cairo. Assim que atravessarem a fronteira egípcia, o grupo vai embarcar no voo para o Brasil.

Veja também

Covid-19 MPRJ e Polícia Civil fazem operação contra grupo que superfaturou compra de respiradores na pandemia