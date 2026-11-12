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Internacional Brasileiros são detidos em aeroporto na Tailândia com R$ 3,4 milhões em cocaína Os brasileiros teriam partido de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Suvarnabhumi

Dois brasileiros foram presos na Tailândia após serem flagrados com 6,8 kg de cocaína em compartimentos secretos de malas. Segundo a alfândega do país, a prisão ocorreu no dia 8 de novembro, no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12).

O Departamento de Alfândega da Tailândia estima o carregamento em 20,4 milhões de bahts, cerca de R$ 3,4 milhões na cotação desta quinta-feira.

Os brasileiros teriam partido de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Suvarnabhumi.

Na fiscalização, agentes encontraram a cocaína em compartimentos escondidos no fundo e nas laterais das malas.

A apreensão foi feita pela Divisão de Investigação e Repressão da Alfândega, em parceria com a Força-Tarefa de Interdição Aeroportuária.

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