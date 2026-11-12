Brasileiros são detidos em aeroporto na Tailândia com R$ 3,4 milhões em cocaína
Os brasileiros teriam partido de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Suvarnabhumi
Dois brasileiros foram presos na Tailândia após serem flagrados com 6,8 kg de cocaína em compartimentos secretos de malas. Segundo a alfândega do país, a prisão ocorreu no dia 8 de novembro, no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12).
O Departamento de Alfândega da Tailândia estima o carregamento em 20,4 milhões de bahts, cerca de R$ 3,4 milhões na cotação desta quinta-feira.
Leia também
• África Ocidental, rota estratégica do tráfico mundial de cocaína
• Mulher é presa com cocaína escondida dentro de pote com cuscuz e casca de ovo em Lagoa de Itaenga
• Brasileira presa na Indonésia com 3,6 kg de cocaína em xampu corre risco de pena de morte
Os brasileiros teriam partido de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Suvarnabhumi.
Na fiscalização, agentes encontraram a cocaína em compartimentos escondidos no fundo e nas laterais das malas.
A apreensão foi feita pela Divisão de Investigação e Repressão da Alfândega, em parceria com a Força-Tarefa de Interdição Aeroportuária.