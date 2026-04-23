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Crime Brasileiros são presos nos EUA por suspeita de fraude milionária em serviços de imigração Segundo as investigações, o grupo é acusado de enganar imigrantes em situação irregular com promessas de serviços de imigração e asilo, acumulando mais de US$ 20 milhões ao longo dos anos

Uma operação conjunta das autoridades do Condado de Orange, nos Estados Unidos, levou à prisão de quatro brasileiros suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude e extorsão ligado à empresa Legacy Imigra.

Foram detidos o fundador da empresa, Vagner Soares De Almeida, a esposa Juliana Colucci, além dos associados Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva.

Segundo as investigações, o grupo é acusado de enganar imigrantes em situação irregular com promessas de serviços de imigração e asilo, acumulando mais de US$ 20 milhões ao longo dos anos. A defesa dos envolvidos não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.

De acordo com as autoridades americanas, o esquema operava com base em fraude organizada, extorsão e prática não autorizada da advocacia, atingindo principalmente imigrantes da comunidade brasileira.

Ao menos sete vítimas já foram identificadas, com prejuízos entre US$ 2.500 e US$ 26 mil cada, mas os investigadores acreditam que o número total pode chegar a centenas de pessoas.

A ação foi conduzida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Orange, John Mina, em conjunto com o Departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) e o Gabinete do Procurador-Geral da Flórida. As autoridades orientam possíveis vítimas a entrarem em para colaborar com o caso.



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