RESGATE Brasileiros são resgatados após ficarem presos por nevasca no Chile Segundo as autoridades, a operação durou mais de 12 horas

Autoridades chilenas informaram que todos os turistas, entre eles 19 brasileiros, que ficaram presos na região de San Pedro de Atacama devido a uma forte nevasca foram resgatados com sucesso nesta quinta-feira (26).



O grupo estava na Rota CH-27, próximo à fronteira com a Bolívia, onde a nevasca acumulou cerca de 60cm de neve e derrubou a temperatura para -7°C.



De acordo com informações divulgadas pela polícia chilena em publicação no X, a operação de resgate durou mais de 12 horas e envolveu equipes do Exército, Bombeiros, Carabineros e o Comitê Comunal para Gestão de Riscos de Desastres (COGRID). As equipes conseguiram chegar até o quilômetro 87 da estrada, onde os veículos com os turistas estavam parados.

Segundo as autoridades, os resgatados foram levados até um posto de controle fronteiriço, onde receberam atendimento médico. Em seguida, foram levados para a cidade de San Pedro de Atacama. Ninguém ficou ferido gravemente. O grupo era formado por pessoas com idades entre 13 e 79 anos.

As autoridades reforçaram o alerta para que motoristas evitem viajar por rotas de alta altitude no país durante o inverno.







