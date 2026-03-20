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RECIFE Brasília Teimosa recebe mutirão para emissão gratuita de documentos nesta sexta (20) Ação oferece RG e certidões de nascimento, casamento e óbito sem custos para a população local até as 12h

O Governo de Pernambuco realiza, nesta sexta-feira (20), o Mutirão da Periferia no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A ação acontece das 8h às 12h, na rua Marechal Hermes, nº 1, com foco na oferta de serviços gratuitos de cidadania, como a emissão de documentos e certidões.

Durante o evento, os moradores podem emitir a segunda via da carteira de identidade (RG), serviço realizado pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Também estão disponíveis certidões de nascimento, casamento, óbito e divórcio, por meio do Balcão de Direitos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva de Periferias (Seper) e busca facilitar o acesso de comunidades vulneráveis a documentos civis básicos. Desde que foi criado, em março de 2025, o programa já contabilizou a emissão de mais de 4.400 documentos em diferentes bairros.

O mutirão em Brasília Teimosa é resultado de uma articulação entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e as pastas de segurança e direitos humanos do estado. O atendimento é por ordem de chegada durante o período da manhã.

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