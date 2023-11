A- A+

DIVERSÃO Brasilidades e Feira Nordestina celebra talento brasileiro em evento com 50 empreendedores criativos Oficinas e recreação infantil promovida pelo Palhaço Num Sei vão animar as crianças

Música, gastronomia, moda, artesanato, recreação infantil, adoção de animais e muito mais. A união da Brasilidades Feira Criativa e da Feira Nordestina chega à Praça José Sales Filho, no bairro da Torre, no Recife. O evento reúne 50 empreendedores criativos, além de promover uma série de atividades gratuitas para toda a família. Tudo acontece neste domingo (12), das 10h às 20h.

Música

Na programação musical: show com o cantor Fábio Albergaria, que canta clássicos da MPB. Já a partir das 10h, quem comanda o som é o DJ Caio Lavor com uma seleção musical repleta de brasilidades.

Recreação

Oficinas criativas e uma recreação infantil promovida pelo "Palhaço Num Sei" vão animar as crianças. A participação do palhaço começa a partir das 16h, mas as oficinas acontecem durante todo o dia.

Gastronomia

Mais de 17 opções gastronômicas com os sabores do Brasil com uma curadoria toda especial que une culinária baiana, doces diversos, massas, frutos do mar, sabores do nordeste, entre outros.

Economia criativa

Moda, artesanato, decoração, acessórios, papelaria e costura criativa. Uma infinidade de marcas criativas vão se encontrar no evento. A missão é fazer a roda da economia criativa girar e desenvolver ainda mais o apoio ao empreendedor criativo.

Pet

Por mais uma edição, o evento terá a presença do Abrigo Amigo Bicho, projeto que resgata de cães em situação de vulnerabilidade.

