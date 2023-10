Brasilidades Feira Criativa e Feira Nordestina levam Sítio do Pica-Pau Amarelo ao Recife

A- A+

Emília, Narizinho, Pedrinho e até a Cuca. É com essa proposta que as Feiras Criativas Brasilidades e Nordestina se unem para realizar uma série de eventos voltados ao universo lúdico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra do escritor brasileiro Monteiro Lobato. Os eventos já têm duas datas confirmadas em outubro. No domingo (22), a feira acontece na Praça Souto Filho, próximo ao Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Já no dia (29), a magia do Sítio chega à Praça José Sales Filho, na Torre.

Na programação: recreação infantil, personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, shows e uma série de marcas criativas ligadas ao artesanato, decoração, cama e mesa, aromas, acessórios, moda, gastronomia, jardinagem e muito mais.

"Trazer de volta o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo é também unir gerações e ter a chance de recontar um clássico infantil da literatura brasileira com todas as atualizações necessárias para nossa sociedade", destaca Henrique Santos, produtor da Brasilidades Feira Criativa.

