Brasilidades Feira Criativa promove desfile de moda com modelos vindas da construção civil

De 15 a 16 de setembro, a Rua Capitão Lima, em Santo Amaro, área central do Recife, vai se transformar em um verdadeiro jardim florido com diversas atividades ligadas à economia criativa. A segunda edição da Brasilidades Feira Criativa chega para unir mais de 30 empreendedores criativos em dois dias de muita troca de experiências, música e o melhor da gastronomia nordestina. A novidade da edição é um super desfile de moda feito pelos empreendedores ligados à moda circular e autoral que vão expor na feira.

As modelos do desfile são as mulheres que se formaram no curso de construção civil promovido pela ONG Cores do Amanhã e hoje estão construindo juntas a casa presidente da instituição, que foi danificada nas chuvas do fim do ano passado.

Com tema “Cores da Estação”, o desfile acontece na abertura do evento, a partir das 13h da sexta-feira (15). Com a proposta de apresentar as tendências da primavera no corpo dessas mulheres, a iniciativa tem a missão de realçar a beleza e as força feminina em cada um dos looks apresentados.

“A Cores do Amanhã representa tudo que a gente defende na organização da Brasilidades. Cultura, transformação de vida, empreendedorismo e arte. Receber essas mulheres que estão construindo literalmente o novo futuro é o casamento perfeito", destaca o idealizador da Brasilidades Feira Criativa, Henrique Santos.

A ONG Cores do Amanhã iniciou suas atividades no dia 30 de março de 2009, por iniciativa de um grupo de jovens grafiteiros que atuavam pela comunidade do Totó em diversas ações. Vendo que a comunidade necessitava de atendimentos básicos e educativos, resolveram se juntar e fortalecer o atendimento às crianças e jovens da região de forma mais inclusiva e ocupacional através das artes de rua.

