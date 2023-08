Brasilidades Feira Criativa tem inscrições abertas para empreendedores ligados à Economia Criativa

A- A+

Nos dias 15 e16 de setembro, a Rua Capitão Lima, em Santo Amaro, área Central do Recife, vai se transformar em um verdadeiro jardim repleto de criatividade. A segunda edição da Brasilidades Feira Criativa vai reunir mais de 25 marcas, ligadas à Economia Criativa, em cada dia evento. O espaço comporta negócios voltados à moda sustentável e autoral, artesanato, acessórios, decoração, gastronomia e artes em geral.

No evento haverá desfile de moda com tendências da estação com peças selecionadas pelos empreendedores criativos ligados ao setor de moda e acessórios, uma seleção de clássicos da MPB e releituras comandadas pelo DJ Pré, além de apresentações culturais e oficinas criativas gratuitas. Também haverá uma grande variedade gastronômica.

Os empreendedores criativos interessados em expor seus produtos e serviços na feira podem se cadastrar no formulário disponível no perfil da feira no Instagram (@brasilidadesfeiracriativa) ou no telefone (81) 982323508.



