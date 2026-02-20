A- A+

CONTEÚDO DE MARCA 'Brazil Core': o Brasil está na moda no cenário internacional? O Brasil é o país do momento, pelo menos na cultura pop internacional. E nós podemos perceber isso em diversas áreas e momentos

Coqueiros, chinelos de dedo, roupas em tons de verde e amarelo, estampas tropicais… estes são alguns dos símbolos chamados “Brazil Core”, ou algo como “Estilo Brasil”, em tradução livre.

Citado constantemente em redes sociais, como o Instagram ou o Pinterest, o “Brazil Core” revela algo: o Brasil é o país da moda (pelo menos por enquanto). Mas o que será que isso significa e quais oportunidades podem surgir a partir dessa tendência?

O Brasil está na moda mesmo?

O Brasil é o país do momento, pelo menos na cultura pop internacional. E nós podemos perceber isso em diversas áreas e momentos.

No cinema, por exemplo, os filmes e artistas nacionais estão ganhando espaço. O longa “Ainda Estou Aqui” levou o Oscar de Melhor Filme Internacional (além de outras duas indicações) em 2025, mesmo ano em que “O Agente Secreto” ganhou duas Palmas de Ouro em Cannes. Ao mesmo tempo, profissionais como o montador Affonso Gonçalves (Hamnet) e o diretor de fotografia Adolpho Veloso (Sonhos de Trem) participam de projetos grandes em Hollywood.

O cinema não é a única área do entretenimento a viver uma “onda brasileira”. No setor de iGaming, o Brasil também cria tendência e empresta sua estética para muitos títulos. Não é raro, por exemplo, encontrar jogos brasileirizados em uma plataforma de cassino online. Um exemplo é o Rio Stars, da Red Tiger, que usa toda a imagética do Carnaval carioca como inspiração. Outro é o Samba Carnival, da Play’n’Go, que também se baseia nos desfiles das escolas de samba.

A tendência de valorização brasileira segue em outras áreas também. João Fonseca (tenista) e Hugo Calderano (mesa-tenista) são destaques esportivos em suas modalidades, enquanto o Funk é um dos estilos de música mais tocados no Spotify e no TikTok.

Por que o Brasil virou tendência?

A “razão” do surgimento dessa “onda brasileira” ainda é motivo de discussão. Pode ser uma coincidência que diversas personalidades brasileiras tenham se destacado em simultâneo em suas respectivas áreas, mas a explicação pode estar na força dos brasileiros na Internet.

Não é de hoje que os brasileiros se destacam online, seja pela criação de tendências em redes sociais, seja pelo impacto do seu engajamento. Essa movimentação é tão forte que vira o vetor da ação e faz com que o mercado internacional queira atrair o brasileiro. Um exemplo disso é o artista Bruno Mars gravando um funk brasileiro, chamado “Bonde do Brunão”.

Quando o mercado de entretenimento busca atrair o fã brasileiro através da “estética brasileira”, isso também chega aos fãs internacionais, que olham para o nosso país de outra forma.

Aos poucos, os elementos visuais que estão nos filmes, jogos, clipes musicais e são vistos online se tornam uma nova “moda”, o “Brazil Core”.

Quais as oportunidades que isso gera?

O importante a ter em mente é que essa visibilidade impulsiona o Soft Power brasileiro, permitindo que marcas nacionais exportem não apenas produtos, mas estilo de vida, além de atrair turistas para o país. Não à toa, batemos recordes de visitantes estrangeiros em 2025.

"O Brasil 'está na moda' por muitas coisas diferentes", diz Mauricio Savarese sobre aumento de turistas.



O Brasil recebeu, até o mês de novembro, nove milhões de turistas estrangeiros.#JornalDaCultura #JC #Estrangeiros #Brasil #Economia #Turismo pic.twitter.com/aMwFeQsQW8 — Jornalismo TV Cultura (@jornal_cultura) December 28, 2025

Além de atrair investimentos e turismo, o fenômeno valoriza o capital criativo do país no exterior. Para empreendedores e artistas, o momento é de capitalizar esse "selo Brasil", transformando uma estética passageira em relevância econômica e autoridade cultural duradoura no mercado global.

Veja também