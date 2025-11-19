A- A+

Operação Compliance Zero BRB contratará auditoria externa para apurar fatos da operação Compliance, da PF Justiça Federal de Brasília determinou o afastamento do banco estatal e também autorizou o cumprimento de busca e apreensão no gabinete

O Banco de Brasília (BRB) informou nesta quarta-feira, 19, que seu conselho de administração aprovou a contratação de auditoria externa especializada, com o objetivo de apurar os fatos investigados na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado, e que o colegiado seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados.

O presidente do banco, Paulo Henrique Costa, alvo da operação da PF deflagrada ontem para apurar crimes da gestão do Banco Master, foi afastado do cargo.

A Justiça Federal de Brasília determinou o afastamento do banco estatal e também autorizou o cumprimento de busca e apreensão no gabinete. A PF apura suspeitas de crimes na operação de venda do banco Master para o BRB. De acordo com investigadores, o Master criou carteiras de crédito falsas e as vendeu para o banco público, sem garantias para o negócio.

