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CASO MASTER BRB vai discutir medidas para responsabilizar ex-dirigentes por relação com Master Assembleia Geral Extraordinária será realizada em 24 de agosto para discutir responsabilização civil de ex-administradores

O Banco de Brasília (BRB) convocou seus acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que irá deliberar sobre o ajuizamento de medidas de responsabilização civil contra ex-administradores que foram ou venham a ser identificados como responsáveis por prejuízos causados ao banco nas operações relacionadas ao ecossistema formado pelo Banco Master e a Reag Investimentos.

"A medida reforça o compromisso da instituição com a transparência, a governança e a defesa dos interesses dos acionistas, buscando o ressarcimento de eventuais danos ao patrimônio da instituição", trouxe a instituição.

A AGE, marcada para 24 de agosto, às 10 horas, será feita exclusivamente de forma virtual. A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal de segunda-feira (3), e confirmada pela assessoria de imprensa do BRB.

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por exemplo, está preso preventivamente desde 16 de abril, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Ele segue detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Costa é acusado de receber seis imóveis de luxo - avaliados em cerca de R$ 140 milhões - do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e que também está preso.

Os bens, conforme investigações da Polícia Federal, teriam sido repassados em troca de facilitação de negócios e transações financeiras irregulares entre as duas instituições.

No comunicado à imprensa, o BRB reforça que segue com suas atividades. "O banco segue operando normalmente, colaborando com as autoridades competentes e adotando todas as medidas necessárias para fortalecer seus controles, preservar seu patrimônio e proteger os interesses de seus clientes, acionistas e da sociedade."

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