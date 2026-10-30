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Saúde animal Brejo da Madre de Deus e Cachoeirinha recebem ação gratuita de castração de animais Iniciativa leva castração gratuita a partir desde sábado (31)

Moradores dos municípios de Brejo da Madre de Deus e Cachoeirinha, no Agreste do estado, podem garantir a castração de cães e gatos de forma gratuita a partir deste sábado (31). A ação promoverá 200 castrações por dia, no horário das 8h às 15h.

Em Brejo da Madre de Deus, o castramóvel estará a partir deste sábado (31) e seguirá até o dia 2 de novembro, na Escola Maria da Glória Oliveira Aguiar.

Em seguida, a ação será realizada em Cachoeirinha, no Ginásio Leopoldo Lourenço Sobral, entre os dias 5 e 6 de novembro.

Para garantir o atendimento, os responsáveis pelos animais precisam se cadastrar exclusivamente pelos links disponíveis nos perfis do Instagram: @meioambientepe e @causaanimalpe.

A iniciativa faz parte do Política Estadual de Controle Populacional de Cães e Gatos, que prevê mais de 40 mil procedimentos gratuitos à população.





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