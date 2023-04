A- A+

Caso Thiago Brennand "Brennand é Francisco, e não existe outro", diz filha do artista, que é contra associação a Thiago Thiago é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra ex-companheiras

"Brennand é Francisco, e não existe outro". A frase carregada de indignação é de Helena Viktoria Brennand, filha do artista plástico Francisco Brennand. Nessa quarta-feira (19), ela publicou, nas redes sociais, um vídeo sobre a repercussão negativa que o sobrenome tem recebido.

A herdeira de um dos maiores ceramistas do Brasil diz ser contra a associação do sobrenome do pai a Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra ex-companheiras.

"Nós somos primos distantes. A família Brennand é muito grande. [...] Brennand é Francisco. A mídia tá chamando Thiago de Brennand. Isso é um absurdo, isso é triste", lamentou.





No vídeo, Helena explica que Thiago, que foi preso nos Emirados Árabes Unidos na última segunda-feira (17), é filho de uma Brennand, casada com um Fernandes Vieira, mas que o primo só recebeu o sobrenome Brennand recentemente, após entrar na justiça.

"Ele resolveu entrar na justiça e passou a ser chamado de Thiago Brennand, foi justamente quando deu um 'boom' de notícias, de confusão e problemas".



Thiago é filho do médico e empresário José Aécio Fernandes Vieira e de Joana Brennand Tavares da Silva.

Helena se mostrou indignada com a repercussão do sobrenome, que tem sido evidenciado constantemente na mídia.



"Thiago é Thiago Fernandes Vieira e, agora, é Thiago Brennand, só que as manchetes estão usando só o sobrenome. Isso envolve uma série de questões biográficas profundas. Eu estou indignada. [...] Meu pai é um artista consagrado, conhecido internacionalmente, nascido em 1927", afirmou Helena.

Helena Viktoria é filha de Francisco Brennand. Foto: Reprodução/Rede Sociais

Na postagem, a filha de Francisco, também explicou que o pai e Ricardo Brennand são pessoas diferentes, e que a Oficina de Cerâmica é administrada pelo grupo Cornélio Brennand. Em defesa do sobrenome do ceramista, Helena disse: "Brennand é Francisco, e não existe outro. [...] Eu sei que papai ficaria extremamente sentido".

O artista plástico morreu em 19 de dezembro de 2019, aos 92 anos, por complicações de uma infecção respiratória.

