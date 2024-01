A- A+

NEGÓCIOS Brex, startup do brasileiro que fechou Noronha para casamento, demite 20% dos funcionários Cofundador e co-CEO Pedro Franceschi argumenta que empresa cresceu rápido demais e precisa ter estrutura simplificada, aproximando executivos da cúpula das áreas operacionais

A Brex, fintech fundada por brasileiros nos EUA, decidiu demitir 282 funcionários, quase um quinto do total de seu quadro de empregados, depois de o seu fundador e codiretor executivo, Pedro Franceschi, declarar que a startup creseu rápido demais.

A Brex, conhecida pelos seus cartões de crédito corporativos e soluções de gestão de despesas para empresas, foi fundada por Franceschi com Henrique Dubugras, que chamou a atenção no ano passado por alugar instalações na ilha de Fernando de Noronha para seu casamento.

A empresa também alterará a sua estrutura de liderança e o seu modelo operacional, de acordo com um comunicado divulgado hoje pela empresa em seu site.

"Este ano, decidimos analisar com atenção nossa estrutura atual e reduzir o número de camadas entre os líderes e o trabalho na ponta, que afeta os clientes”, disse o fundador e co-CEO Pedro Franceschi no comunicado. “Isso resultou na difícil decisão de hoje.”

O diretor de Operações da Brex, Michael Tannenbaum, passará para o conselho da empresa, e o diretor de Tecnologia, Cosmin Nicolaescu, assumirá a função de consultor.

“Essas mudanças começam com a equipe de liderança e se espalham por toda a organização”, disse Franceschi no comunicado. “Embora tenhamos crescido para centenas de milhões de dólares em receitas num curto espaço de tempo, o Brex ainda serve menos de 1% do mercado dos EUA e, nos próximos anos, a oportunidade que temos pela frente continua a ser enorme.”V

