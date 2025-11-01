A- A+

TELEVISÃO Brianne Riley, do "Quilos Mortais", perdeu mais de 230 kg; veja como ela está hoje Quando começou no reality, ela pesava 337 quilos, não conseguia se levantar sozinha, andar por muito tempo e dependia do marido para se alimentar

Uma das participantes mais bem-sucedidas do programa Quilos Mortais sem dúvida foi Brianne Riley. Quando chegou ao reality show em 2019, na sétima temporada, ela pesava cerca de 337 quilos e vivia uma rotina completamente dominada pelas limitações da obesidade.

Incapaz de andar por muito tempo, ela passava os dias no sofá, dependendo do marido para se alimentar, tomar banho e até se vestir.

No programa, ela revelou que sua compulsão alimentar começou ainda na adolescência, com cerca de 16 anos. Ela não tinha uma boa relação com o pai e cresceu se sentindo rejeitada pelo pai.

Ao longo do ano de gravação, ela fez dieta, exercícios físicos, terapia e conseguiu chegar no peso certo para fazer a cirurgia bariátrica. Após o procedimento, em poucos meses, ela eliminou 156 quilos, terminando sua jornada no reality show com 180 kg.

No final do programa, Riley conseguia se levantar sozinha, coisa que ela não fazia há anos, viajar de avião e até visitar a família no Oregon, seu estado natal. Ela também realizou uma cirurgia para a remoção do excesso de pele e emagreceu ainda mais. Quando o episódio especial “Como Eles Estão Hoje?” foi ao ar, em 2021, a participante já pesava cerca de 133 kg — menos da metade do peso original.

Logo após a cirurgia, porém, descobriu uma traição de seu então marido e chegou a ficar reclusa novamente não conseguindo se levantar da cama, por conta de seu emocional. Ela acabou desenvolvendo dois coágulos sanguíneos nas pernas, que se deslocaram para os pulmões, causando uma embolia pulmonar.

"Foi uma situação crítica. Ela poderia não sobreviver", disse o médico Now, do reality show. Riley precisou passar por uma cirurgia de emergência e colocou um filtro na veia.

Mesmo após a decepção e quase morte, Riley continuou determinada e seguiu firme no tratamento, mantendo a dieta e retomando as caminhadas. No final do programa especial, por exemplo, ela havia perdido 231 quilos, chegando a pesar 104 kg. Se transformando em uma das maiores transformações da história do reality.

Brianne com o doutor Now do reality show seis anos após o programa e depois de ter perdido mais de 200 quilos | Foto: Instagram/Reprodução

Dias se mudou novamente para o Oregon, começou a trabalhar em um hospital e passou a estudar enfermagem. Em outubro de 2021, se casou novamente e três meses depois deu à luz seu primeiro filho, River.

Hoje, aos 36 anos, ela vive uma vida simples e saudável e posta fotos em suas redes sociais com o filho — que agora tem três anos.

