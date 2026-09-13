A- A+

18ª Cúpula do BRICS Brics cria sistema integrado para prevenção de pandemias e melhoria de respostas a desastres Sistema permitirá maior integração de informações entre os países para identificar surtos de doenças de forma antecipada e acelerar medidas de prevenção e resposta

Nova Delhi - A prevenção de futuras crises sanitárias e climáticas foi um dos principais temas apresentados no segundo e último dia da 18ª Cúpula do Brics, que aconteceu em Nova Délhi, na Índia.

A criação de um Sistema Integrado de Alerta Precoce (em tradução livre) para doenças infecciosas e de novas diretrizes conjuntas para gestão de desastres naturais foi um dos projetos anunciados neste domingo (13) pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que defendeu uma resposta coordenada entre os países diante de ameaças que ultrapassam fronteiras.

“Pandemias, desastres climáticos e rupturas nas cadeias de suprimentos mostraram que, em um mundo interconectado, nenhuma crise permanece confinada a uma única região”, declarou.

O sistema permitirá uma maior integração de informações entre os países para identificar surtos de doenças de forma antecipada e acelerar medidas de prevenção e resposta. O compartilhamento das informações também incluirá uma base de dados integrados de eventos climáticos e desastres naturais.

A iniciativa faz parte do eixo de Resiliência, considerado pela presidência indiana um dos pilares centrais do Brics em 2026.

Outro avanço anunciado foi o Marco de Cooperação Logística e Cadeias de Suprimentos (em tradução livre), destinado a aumentar a confiabilidade das rotas comerciais e reduzir vulnerabilidades provocadas por crises internacionais.

Para a Índia, fortalecer mecanismos de preparação coletiva é essencial diante da frequência crescente de pandemias, enchentes, ondas de calor e outros eventos extremos que tem afetado diretamente a população e as economias dos países em desenvolvimento.

*A repórter viajou a convite da Embaixada da Índia no Brasil

Veja também