Discussão de trânsito termina em briga no bairro de Boa Viagem; veja o vídeo

Dois homens, de 37 e 25 anos, protagonizaram uma briga de trânsito na tarde dessa quinta-feira (29), na Rua Tenente João Cícero, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Ainda não se sabe o que teria motivado o início da confusão.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que um dos homens, que vestia camisa branca, caminha em direção ao outro carro com um bastão de madeira na mão. Logo em seguida, o veículo acelera em direção a ele e o atropela.

Após ser atingido, o homem de camisa branca vai em direção ao carro e começa a bater com o bastão na pessoa que estava dirigindo o veículo.

Após a agressão, o outro homem, que estava de camisa preta, ao lado do motorista do carro, sai do veículo. Após um corte no vídeo, a imagem mostra esse mesmo homem em direção ao carro do rapaz de camisa branca, subindo no capô do veículo e começando a pisar no para-brisa.

Após quebrar o para-brisa do carro, o rapaz de camisa preta desce de cima do veículo, pega algo no chão e joga no homem de camisa branca.

Após outro corte no vídeo, é possível ver a chegada de duas viaturas da Polícia Militar no local.

Em nota, a corporação informou que os homens haviam sido separados por outras pessoas. Os envolvidos na confusão foram encaminhados para a UPA da Imbiribeira e depois para a Delegacia de Boa Viagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que registrou uma ocorrência de dano/depredação e lesão corporal, e que investiga o caso.

