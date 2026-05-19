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Briga em cavalgada em Jaboatão resulta em um morto e dois presos

A Polícia Civil investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

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Briga em cavalgada em JaboatãoBriga em cavalgada em Jaboatão - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas por conta de uma briga generalizada após um evento de cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no último domingo (17). Na confusão, imagens que circulam nas redes sociais mostram agressões com socos, chutes e até chicotadas.

Quatro pessoas foram hospitalizadas e uma delas não resistiu aos ferimentos. Dois pacientes foram presos em flagrante por homicicídio e tentativa de homicídio.

A Polícia Civil investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, foi informado que houve "a prisão em flagrante delito de dois homens (24 e 28 anos) pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, no bairro de Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

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