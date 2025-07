Ex-casal briga dentro de restaurante em shopping no Recife; advogada dá a versão da mulher

A- A+

Um ex-casal protagonizou uma briga no restaurante Zio do Shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife, no último sábado (28). A confusão envolveu uma mulher de 36 anos e um homem de 37 anos. Eles estão em processo de divórcio e já estão separados.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os dois envolvidos em pé, discutindo, e o filho do casal, de 7 anos, ao lado.



No decorrer das imagens, também é possível ver que a mulher tenta passar pelo homem, mas é impedida por ele, que a segura e a empurra. Ela também o empurra e consegue ultrapassá-lo, indo em direção à atual namorada do rapaz, que estava sentada em uma mesa.

A partir daí, começa uma briga envolvendo o ex-casal e a atual namorada do homem. Também é possível ver, no vídeo, a criança participando da confusão. O tumulto precisou ser apartado por outras pessoas que estavam no restaurante.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM). A Polícia Civil informou que investiga o ocorrido e que mais detalhes poderão ser repassados após o esclarecimento dos fatos.

Motivo da briga

Casados por aproximadamente 10 anos, o homem e a mulher estão há cerca de quatro meses em processo de divórcio. Juntos, eles têm um filho de 7 anos, que estava no local da confusão, e uma filha de 2 anos.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a advogada da mulher, Amanda Barbalho, explicou que a confusão teria sido motivada por causa de um desconforto do filho na ida ao encontro com o pai e ao conhecer a atual namorada dele.

“O que aconteceu neste dia foi que o pai iria mandar alguém buscar a criança para ficar um tempo no shopping com ele, ter um tempo de qualidade. E aí que a mãe está acostumada a toda vez que o filho vai para algum lugar, ele ir com o motorista particular do pai, uma pessoa conhecida da família, fixa. Neste dia, o pai da criança não mandou o motorista de sempre. A funcionária que trabalha na casa dela comunicou a ela que tinha sido um taxista”, iniciou.

“Como mãe, ela se desespera porque o filho está pela primeira vez na vida com um motorista estranho. E aí ela começa a ligar para a criança para saber como ela está e ir monitorando o trajeto para saber que ela vai chegar bem. Nesse momento que ela se comunica com o filho no táxi, ele está bem abalado e inseguro pela situação que está vivendo e ela fica bem sentida”, completou a advogada.

Ainda segundo Amanda, ao chegar ao shopping, a criança ficou surpresa ao ver que o pai estava com uma nova namorada, que ele ainda não conhecia. O jovem, então, teria ficado ainda mais desconfortável e teria mandado mensagem para a mãe ir buscá-lo.

A confusão, segundo ela, teria começado por causa da reação que a criança teve ao ver que a mãe tinha chegado no restaurante.

“Quando ela chega no restaurante, a criança vê a mãe e sai correndo para os braços dela. Nesse momento, ele (o pai) se levanta da mesa extremamente agressivo e começa a reclamar com ela de que não deveria ter ido até lá, que tem que se retirar e que ele iria mandar a criança de volta. A partir daí, a discussão começa a escalonar e ele dá um tapa nela. Antes do tapa, as coisas estavam mais discretas, mas depois as coisas começaram a ficar mais altas. Ele já tinha dado um tapa nela, alguns empurrões e estava sendo extremamente agressivo com ela”, argumentou.

Ainda de acordo com a defesa da mulher, a namorada do homem teria debochado da situação, o que teria gerado o ataque da ex-esposa contra a atual parceira dele.

“A atual companheira fica rindo e debochando da situação, e aí ela (a ex-esposa) chega junto para dizer: ‘você está rindo de quê?’. E nesse momento as coisas pioram drasticamente, ele fica ainda mais agressivo, tenta chegar nela - e aí a gente não sabe se ela tropeça ou se é ele que puxa, porque não dá para ver pelo vídeo e ela, no calor do momento, não se lembra”, explicou Amanda Barbalho.

À reportagem, a advogada informou que, além do boletim de ocorrência, há medida protetiva da ex-esposa contra o homem.

Ela também citou que essa foi o primeiro registro de agressão do ex-marido da mulher, mas que já tinham acontecido vias de fato e violência psicológica e patrimonial por parte dele durante o casamento.

A defesa também informou que pediu às câmeras do shopping para ver se há filmagens mais completas e que solicitou a suspensão da posse de armas de fogo do homem.

A reportagem não conseguiu contactar o advogado do homem envolvido na confusão. O espaço, no entanto, segue aberto para pronunciamento.

Veja também